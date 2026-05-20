  1. استانها
  2. کرمان
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۷

اقدام به موقع پلیس جیرفت جان کودک ۸ ساله را از مرگ نجات داد

اقدام به موقع پلیس جیرفت جان کودک ۸ ساله را از مرگ نجات داد

کرمان- فرمانده انتظامی جیرفت از نجات جان کودک ۸ ساله ای از مرگ حتمی توسط مأموران پاسگاه انتظامی دلفارد این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا فیروزبخت، در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران پاسگاه انتظامی بخش دلفارد فرماندهی انتظامی شهرستان جیرفت حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی متوجه شدند کودکی ۸ ساله بر روی دستان پدر و مادرش بیهوش و در حال مرگ هست، که به محض مشاهده این رخداد، مأموران نسبت به نجات جان کودک اقدام کرده و عملیات احیاء را انجام و آن را از مرگ حتمی نجات دادند.

وی افزود: ماموران بلافاصله کودک را جهت مداوا به درمانگاه دلفارد رسانده و کودک جهت سیر مراحل تکمیلی درمان توسط عوامل اوژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی(ره ) جیرفت انتقال یافت.

فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت با اشاره به اینکه این اقدام به موقع پلیس موجی از شادی و خوشحالی مردم و خانواده کودک را در پی داشت، خاطرنشان کرد: مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات انتظامی به تمامی شهروندان است.

کد مطلب 6835441

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
      0 0
      پاسخ
      آفرین بر پلیس

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها