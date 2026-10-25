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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

المپیک امنیت سایبری با هدف کشف استعدادهای جوان برگزار می‌شود

المپیک امنیت سایبری با هدف کشف استعدادهای جوان برگزار می‌شود

سومین دوره المپیک فناوری در رشته امنیت سایبری با راهبری مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سومین دوره المپیک فناوری در رشته امنیت سایبری، ۱۱ تا ۱۴ آبان‌ماه در پارک فناوری پردیس تهران برگزار می‌شود.

این رویداد با راهبری مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری و با هدف شناسایی و توانمندسازی استعدادهای برتر، تقویت تاب‌آوری سایبری و ایجاد تجربه عملی برای متخصصان برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری مرکز ملی فضای مجازی، این رویداد را بستری برای شبکه‌سازی و تقویت ارتباط میان دستگاه‌های متولی، صنعت، دانشگاه و جامعه تخصصی امنیت سایبری دانست.

به گفته وی، بخش رقابتی این رویداد، شامل مسابقات فتح پرچم (CTF) و باگ‌بانتی (Bug Bounty) است. در CTF، شرکت‌کنندگان در محیطی امن و چالش‌برانگیز برای یافتن پرچم‌های دیجیتال و کسب بیشترین امتیاز رقابت می‌کنند و در باگ‌بانتی، کشف باگ‌ها و آسیب‌پذیری‌های امنیتی محور رقابت است.

ارزیابی امنیت شبکه‌های صنعتی، برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت امنیت سایبری، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و برگزاری کنفرانس علمی و تخصصی از دیگر برنامه‌های این دوره است.

براساس این گزارش، متخصصان، نخبگان، پژوهشگران، فعالان امنیت سایبری، دانشگاهیان و مدیران در این رویداد حضور داشته و در این رویداد، توانمندی شرکت‌های فعال در حوزه امنیت سایبری معرفی خواهد شد.

سازمان پدافند غیرعامل، مرکز افتا، پلیس فتا و مرکز ماهر در این رویداد مشارکت دارند.

کد مطلب 6988862

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