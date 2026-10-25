سید حسین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای نیات واقفان خیراندیش، ارتقای سلامت عمومی و حمایت از اقشار مختلف جامعه داروهای مورد نیاز شهروندان در جریان برگزاری اردوهای جهادی سلامت به ارزش مجموع ۳۵ میلیون تومان به همت اداره اوقاف و امور خیریه ملایر و از محل عواید موقوفات شادروان «طیبه آغا کیانی» تامین شد.

وی ادامه داد: این اقدام در جریان برگزاری ۲ اردوی جهادی سلامت در مساجد «طفلان مسلم» و «امام حسن مجتبی(ع)» و با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات درمانی و دارویی رایگان انجام شد.

رئیس اوقاف و امور خیریه ملایر ادامه داد: این اردوها با حضور ۲ پزشک عمومی، جمعی از پرستاران، خادمیاران و یاوران رضوی کانون سلامت و کانون‌های محله‌ای در محله جعفرآباد و محله شهید ولی‌بخشی برگزار شد.

حسینی گفت: در مجموع بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان از خدمات ویزیت رایگان پزشک بهره‌مند شدند و داروهای مورد نیاز به صورت رایگان در اختیار مراجعان قرار گرفت و برای تعدادی از شهروندان نیز خدمات پاراکلینیکی تجویز شد.

وی تصریح کرد: انجام رایگان تست قند خون، پایش فشار خون و ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی به تعدادی از مراجعان از سوی کانون مشاوره و مددکاری از دیگر اقدامات انجام‌شده در این اردوها بود.

رئیس اوقاف و امور خیریه ملایر افزود: تامین دارو از محل عواید موقوفات در کنار مشارکت گروه‌های جهادی و کادر درمان نمونه‌ای از آثار اجتماعی وقف و نقش موقوفات در حمایت از سلامت عمومی و رفع نیازهای درمانی شهروندان است، اقدامی که در راستای عمل به نیات واقفان نیک‌اندیش و گسترش فرهنگ خدمت رسانی در جامعه انجام می‌شود.