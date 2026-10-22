مسکن ۱۲۰۰ طلبه اصفهانی در انتظار تعیین تکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر، مسائل و مشکلات طلاب و روحانیون استان اصفهان در حوزه‌های مسکن، معیشت و خدمات پشتیبانی، صبح پنجشنبه در دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین احسانی، رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور، با مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، و جمعی از مسئولان و فعالان این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار، تأمین مسکن طلاب، تقویت حمایت‌های معیشتی، توسعه فضاهای اداری و خدماتی و چگونگی استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی استان برای تأمین منابع پایدار، از جمله محورهای مطرح‌شده بود. مسئولان حاضر همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط برای تبدیل مطالبات به برنامه‌های عملیاتی تأکید کردند.

مسکن اولویت نخست در رسیدگی به مطالبات طلاب است

رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور با تشریح مأموریت‌های این مرکز در حمایت از طلاب و خانواده‌های آنان، خدمات درمانی، مسکن، معیشت و امور رفاهی را از محورهای اصلی فعالیت این مجموعه دانست و بر ضرورت تقویت برنامه‌های حمایتی متناسب با نیازهای جامعه هدف تأکید کرد.

محمدحسین احسانی، تأمین مسکن را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در استان اصفهان برشمرد و با اشاره به ثبت‌نام حدود یک‌هزار و ۲۰۰ نفر در طرح‌های مرتبط با مسکن اظهار کرد: تاکنون برای حدود ۶۰۰ نفر تخصیص انجام شده است و تعیین تکلیف سایر متقاضیان، نیازمند پیگیری و همکاری دستگاه‌های مسئول است.

وی با اشاره به پراکندگی متقاضیان در مناطق مختلف استان، بر لزوم شناسایی ظرفیت‌های موجود و استفاده از امکانات قابل بهره‌برداری برای تسهیل خانه‌دار شدن طلاب تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی برای تسریع در روند رسیدگی به درخواست‌ها شد.

رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور، بهبود وضعیت معیشتی طلاب را از دیگر محورهای مهم فعالیت این مرکز دانست و بر ضرورت تقویت حمایت‌های مؤثر برای ارتقای شرایط زندگی طلاب و خانواده‌های آنان تأکید کرد.

احسانی همچنین توسعه فضای اداری و خدماتی را از نیازهای موجود در استان برشمرد و گفت: فراهم کردن محیط مناسب برای ارائه خدمات به طلاب و خانواده‌های آنان، با توجه به مراجعات مستمر و ضرورت پاسخ‌گویی مطلوب، اهمیت ویژه‌ای دارد.

استاندار اصفهان: ظرفیت‌های اقتصادی باید به خدمت‌رسانی پایدار کمک کند

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت رسیدگی جدی به مسائل معیشتی و مسکن طلاب، خواستار پیگیری منظم مطالبات و برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط برای بررسی راهکارهای اجرایی شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌های استان اظهار کرد: در بسیاری از مناطق اصفهان امکانات مناسبی برای پیشبرد طرح‌های مسکن وجود دارد و می‌توان با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، از این ظرفیت‌ها برای تسهیل روند اجرای طرح‌ها استفاده کرد.

استاندار اصفهان بر ضرورت بررسی وضعیت تمام متقاضیان مسکن، از افراد ثبت‌نام‌کننده تا کسانی که در مراحل مختلف فرایند قرار دارند، تأکید کرد و افزود: صرف برگزاری جلسات برای حل مشکلات کافی نیست؛ بلکه باید مسئولیت‌ها مشخص شود و موضوعات تا دستیابی به نتیجه نهایی پیگیری شوند.

جمالی‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان و امکان مشارکت بخش‌های مختلف در فعالیت‌های عام‌المنفعه، بر ضرورت تدوین سازوکارهای قانونی، شفاف و اجرایی برای تقویت منابع حمایتی تأکید کرد.

وی استفاده هدفمند از ظرفیت صنایع و معادن را از موضوعات قابل بررسی در این زمینه دانست و اظهار داشت: باید سازوکارهایی طراحی شود که امکان بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های اقتصادی برای تأمین نیازهای زیرساختی و خدماتی فراهم شود و منافع حاصل از این ظرفیت‌ها به شکل عادلانه و هدفمند در مسیر حمایت از مجموعه‌های نیازمند قرار گیرد.

استاندار اصفهان همچنین موقوفات را از ظرفیت‌های مهم برای تأمین منابع پایدار امور خیریه و خدمات اجتماعی برشمرد و بر ضرورت بررسی راهکارهای بهره‌برداری اصولی از این منابع با رعایت نیات واقفان و ضوابط قانونی تأکید کرد.