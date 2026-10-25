به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش بزرگ ۱۰۰ هزار نفری «جان‌فدای ایران» با شعار محوری «علمدار ولایت، لرستان به فدایت» چهارشنبه، ششم آبان‌ماه، به‌صورت هم‌زمان در میادین و معابر اصلی شهرها و شهرستان‌های استان لرستان برگزار می‌شود.

این رزمایش با حضور مردم استان لرستان، ساعت ۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این برنامه در میادین و معابر اصلی شهرها و شهرستان‌های استان برگزار می‌شود و شعار «لرستان یک‌صدا؛ جان‌فدای ایران» به‌عنوان پیام محوری آن اعلام شده است.

شعار محوری این رزمایش نیز «علمدار ولایت، لرستان به فدایت» تعیین شده است.