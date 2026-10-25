  1. استانها
  2. لرستان
۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

رزمایش ۱۰۰ هزار نفری «جان‌فدای ایران» در لرستان برگزار می‌شود

رزمایش ۱۰۰ هزار نفری «جان‌فدای ایران» در لرستان برگزار می‌شود

خرم‌آباد- رزمایش بزرگ ۱۰۰ هزار نفری «جان‌فدای ایران» با شعار محوری «علمدار ولایت، لرستان به فدایت» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش بزرگ ۱۰۰ هزار نفری «جان‌فدای ایران» با شعار محوری «علمدار ولایت، لرستان به فدایت» چهارشنبه، ششم آبان‌ماه، به‌صورت هم‌زمان در میادین و معابر اصلی شهرها و شهرستان‌های استان لرستان برگزار می‌شود.

این رزمایش با حضور مردم استان لرستان، ساعت ۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این برنامه در میادین و معابر اصلی شهرها و شهرستان‌های استان برگزار می‌شود و شعار «لرستان یک‌صدا؛ جان‌فدای ایران» به‌عنوان پیام محوری آن اعلام شده است.

شعار محوری این رزمایش نیز «علمدار ولایت، لرستان به فدایت» تعیین شده است.

کد مطلب 6989196

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها