به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نشست بررسی روند اجرای طرح «هم‌افزا» با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، اصغر نوراله‌زاده، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و جمعی از فعالان زیست‌بوم نوآوری و فناوری در محل معاونت علمی برگزار شد.

در این نشست، عملکرد طرح و میزان پیشرفت فعالیت شرکت‌های متقاضی به‌صورت جداگانه بررسی شد. حاضران ضمن ارزیابی اقدامات انجام‌شده، چالش‌ها و موانع باقی‌مانده در مسیر اجرای طرح را مطرح کردند.

حسین افشین با اشاره به ظرفیت طرح «هم‌افزا» برای تأمین مالی پایدار شرکت‌های دانش‌بنیان، بر ضرورت تسریع در فرایندهای اجرایی و رفع موانع پیش‌روی شرکت‌های متقاضی تأکید کرد. وی همچنین هماهنگی بیشتر میان بانک، صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت‌های مشارکت‌کننده را برای استفاده مؤثر از ظرفیت‌های این طرح ضروری دانست.

در ادامه، نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان مشارکت‌کننده ضمن اشاره به روند اجرای طرح، بر ضرورت توسعه و گسترش آن در زیست‌بوم دانش‌بنیان تأکید کردند. آنان همچنین خواستار پیگیری و رفع موانع باقی‌مانده برای تسهیل دسترسی شرکت‌های متقاضی به تسهیلات شدند.

در همین راستا، معاون علمی رئیس‌جمهور از صندوق نوآوری و شکوفایی خواست رسیدگی به موارد مطرح‌شده را با جدیت و سرعت بیشتری دنبال کند. همچنین مقرر شد مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی، با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، روند اجرای طرح و رفع موانع موجود را پیگیری کند.

طرح «هم‌افزا» با هدف ایجاد هم‌افزایی میان شرکت‌های دانش‌بنیان، زنجیره‌های ارزش و نهادهای تأمین مالی، به‌دنبال توسعه الگویی پایدار برای تأمین سرمایه در گردش و تقویت توان تولیدی و فناورانه بنگاه‌هاست. تصویب بیش از ۴.۲ همت تسهیلات در چارچوب این طرح و استقبال زنجیره‌های ارزش و انجمن‌های دانش‌بنیان، زمینه گسترش ابزارهای تأمین مالی و تقویت مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم می‌کند.

بررسی عملکرد و روند اجرای طرح «هم‌افزا» به‌صورت دوره‌ای و مستمر، با حضور معاون علمی رئیس‌جمهور و رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه خواهد داشت.