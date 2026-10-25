حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) در معارف اسلامی اظهار کرد: سیره و سبک زندگی حضرت زهرا (س) در ابعاد مختلف فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی، الگویی ارزشمند برای شیعیان به‌ویژه در دوران غیبت امام زمان (عج) است.

وی افزود: در دوران غیبت صغری، گروهی از شیعیان با ارسال نامه‌ای به عثمان بن سعید، از امام زمان (عج) درباره وظایف خود در دوران غیبت و چگونگی مواجهه با مشکلات و گرفتاری‌ها پرسش کردند که حضرت در پاسخ، ضمن دعا برای آنان و درخواست عاقبت‌به‌خیری، فرمودند: «وَفِی ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ لِی أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»؛ یعنی دختر رسول خدا (ص) برای من الگویی نیکوست.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: این بیان نورانی نشان می‌دهد که حضرت فاطمه زهرا (س) نه‌تنها برای شیعیان، بلکه برای امام زمان (عج) نیز الگویی ارزشمند هستند و منتظران ظهور برای شناخت مسیر درست زندگی و انجام وظایف خود باید به سیره و منش آن حضرت توجه کنند.

موسوی تصریح کرد: حضرت زهرا (س) در عمر کوتاه خود درس‌های فراوانی در زمینه ارتباط با خانواده، همسر، فرزندان، همسایگان، جامعه و خداوند متعال به یادگار گذاشتند که توجه به عفاف، حیا، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ایستادگی در برابر ظلم و انحراف از جمله این آموزه‌هاست.

وی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین ابعاد سیره سیاسی و اجتماعی حضرت فاطمه زهرا (س)، دفاع از ولایت و ایستادگی در برابر جریان‌هایی بود که به اعتقاد شیعه، درصدد جدا کردن جامعه اسلامی از مسیر ولایت بودند. این رویکرد، درسی مهم برای منتظران امام زمان (عج) به شمار می‌رود.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: خطبه‌ها، روشنگری‌ها و مواضع حضرت زهرا (س) در دفاع از ولایت، نقش مهمی در تبیین حقایق برای جامعه آن روز داشت و شهادت مظلومانه و مخفی بودن محل دفن آن حضرت نیز در حافظه تاریخی شیعیان، به نشانه‌هایی برای تأمل و حقیقت‌جویی تبدیل شده است.

موسوی اضافه کرد: جایگاه حضرت زهرا (س) در منظومه اعتقادی شیعه به‌گونه‌ای است که ایشان حلقه پیوندی مهم میان معارف نبوت و ولایت به شمار می‌روند و شناخت جایگاه و سیره آن حضرت، در فهم عمیق‌تر معارف اسلامی و استمرار مسیر اهل‌بیت (ع) اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی یادآور شد: در روایتی مشهور، جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) در کنار پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین علی (ع) مورد تأکید قرار گرفته است؛ روایتی که با عبارت «لَوْلَا فَاطِمَةُ لَمَا خَلَقْتُکُمَا» نقل می‌شود و بیانگر منزلت والای آن حضرت در این منظومه روایی است، هرچند برای استناد دقیق به این عبارت، بررسی منبع و اعتبار روایت ضروری است.

این کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به تأکید بزرگان دینی بر جایگاه مجالس فاطمیه بیان کرد: حضرت زهرا (س) محور مهمی در معارف دینی و مجالس اهل‌بیت (ع) هستند و بهره‌گیری از سیره ایشان می‌تواند زمینه‌ساز تقویت معرفت دینی، بصیرت و پایبندی به ارزش‌های اسلامی در جامعه باشد.

موسوی تصریح کرد: یکی از درس‌های مهم زندگی حضرت زهرا (س)، ضرورت دفاع از حق، روشنگری و ایستادگی در مسیر اعتقادات است. تجربه تاریخی آن حضرت نشان می‌دهد که برای انجام وظیفه الهی، نباید صرفاً به دلیل کم بودن تعداد همراهان یا احساس تنهایی از مسئولیت شانه خالی کرد.

وی افزود: در قرآن کریم نیز بر قیام برای خداوند، چه به‌صورت فردی و چه جمعی، تأکید شده است و این آموزه می‌تواند در تبیین مسئولیت فردی و اجتماعی مؤمنان مورد توجه قرار گیرد.

کارشناس مسائل مذهبی با اشاره به اهمیت دعا و توسل در شرایط دشوار خاطرنشان کرد: مؤمنان در کنار انجام مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خود، می‌توانند از ظرفیت دعا و توسل برای تقویت روحیه معنوی و طلب یاری از خداوند متعال بهره ببرند.

موسوی ضمن توصیه به قرائت سوره فجر، دعای توسل و دعای چهاردهم صحیفه سجادیه بیان کرد: هر فرد به اندازه توان خود می‌تواند با دعا، توسل و تقویت ارتباط معنوی با خداوند، برای تحقق خیر و صلاح جامعه اسلامی و حفظ ارزش‌های دینی تلاش کند.