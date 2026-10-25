تساوی همسایه ها و تداوم حسرت پیروزی در اکباتان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پیکان و ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۶ امروز یکشنبه از هفته دهم لیگ برتر در ورزشگاه پاس اکباتان برگزار شد که با تساوی یک - یک همراه بود. رضا شکاری (۳۰) برای پیکان و عرفان شهریاری (۳۶) برای ملوان گلزنی کردند.

دو تیم با یک امتیازی که در این مسابقه گرفتند همچنان با حضور در رده های ۱۲ و ۱۳ همسایه همدیگر در جدول لیگ برتر ماندند. پیکان به امتیاز ۱۰ رسید و ملوان هم با ۹ امتیاز باید به فکر بردن در بازی های بعدی باشد تا جایگاه متزلزل خود را برای خروج از منطقه بحران بهبود بخشد.