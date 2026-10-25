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۳ آبان ۱۴۰۵، ۸:۰۰

هفته دهم لیگ برتر؛

برنامه بازی‌های امروز لیگ برتر + جدول

برنامه بازی‌های امروز لیگ برتر + جدول

برنامه بازی‌های امروز یکشنبه رقابت‌های هفته دهم لیگ برتر با توجه به حساسیت جدول منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اخرین روز از رقابت های هفته دهم لیگ برتر فوتبال کشور در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در حالی امروز یکشنبه با برگزاری ۵ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری می شود که رقابت در بالای جدول برای تیم هایی همچون پرسپولیس و سپاهان اصفهان تحت تاثیر برد تراکتور مقابل صنعت نفت آبادان و تساوی استقلال با چادرملو اردکان برگزار می شود.

همچنین استقلال خوزستان و مس شهربابک هم برای فرار از قعرجدول با هم رقابت می کنند تا حساسیت در اخرین روز از بازی های هفته دهم با برپزاری ۵ دیدار مهم تر از همیشه باشد.

برنامه بازی های امروز یکشنبه به شرح زیر است:

* پیکان - ملوان بندرانزلی ؛ ساعت ۱۶

* نساجی مازندران - فجر سپاسی شیراز ؛ ساعت ۱۶:۴۵

* سپاهان اصفهان - مس شهربابک ؛ ساعت ۱۶:۴۵

* پرسپولیس - فولاد خوزستان ؛ ساعت ۱۶:۴۵

* استقلال خوزستان - شمس آذر قزوین ؛ ساعت ۱۷

برنامه بازی‌های امروز لیگ برتر + جدول

کد مطلب 6988358

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