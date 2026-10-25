به گزارش خبرنگار مهر، اخرین روز از رقابت های هفته دهم لیگ برتر فوتبال کشور در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در حالی امروز یکشنبه با برگزاری ۵ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری می شود که رقابت در بالای جدول برای تیم هایی همچون پرسپولیس و سپاهان اصفهان تحت تاثیر برد تراکتور مقابل صنعت نفت آبادان و تساوی استقلال با چادرملو اردکان برگزار می شود.

همچنین استقلال خوزستان و مس شهربابک هم برای فرار از قعرجدول با هم رقابت می کنند تا حساسیت در اخرین روز از بازی های هفته دهم با برپزاری ۵ دیدار مهم تر از همیشه باشد.

برنامه بازی های امروز یکشنبه به شرح زیر است:

* پیکان - ملوان بندرانزلی ؛ ساعت ۱۶

* نساجی مازندران - فجر سپاسی شیراز ؛ ساعت ۱۶:۴۵

* سپاهان اصفهان - مس شهربابک ؛ ساعت ۱۶:۴۵

* پرسپولیس - فولاد خوزستان ؛ ساعت ۱۶:۴۵

* استقلال خوزستان - شمس آذر قزوین ؛ ساعت ۱۷