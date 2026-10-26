درخواست برای آغاز فوری تحقیقات جنایی علیه نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس، آویگدور لیبرمن رئیس حزب یسرائیل بیتنا و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی تاکید کرد: امروز درخواست خود را در خصوص آغاز تحقیقات جنایی فوری علیه نتانیاهو به اتهام خیانت بزرگ مطرح می کنم.

لیبرمن تصریح کرد که نتانیاهو طی یک ماه گذشته بر فرماندهان ارشد دستگاه های امنیتی فشار آورده تا اقداماتی انجام دهند که ممکن است به محاسبه اشتباه و تشدید درگیری نظامی با ایران منجر شود. وی همچنین نتانیاهو را متهم کرد که در آستانه انتخابات پارلمانی، به دلیل نگرانی از شکست انتخاباتی در پی کشاندن رژیم به جنگ است.

وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی پیشتر نیز با انتقاد از نخست وزیر این رژیم گفت که نتانیاهو به دنبال درگیری‌های نظامی قبل از انتخابات کنست در ۲۷ اکتبر است.

بر اساس این گزارش، «آویگدور لیبرمن» طی سخنانی هشدار داد که نتانیاهو برای اهداف سیاسی خود در صدد ایجاد جنگی عمدی است.

وی همچنین گفت که سران حزب لیکود (حزب حاکم رژیم)‌ در تماس‌هایی که با او داشته‌اند خواستار کمک برای رها شدن از شر نتانیاهو شده‌اند.