حجت‌الاسلام هادی فلاح در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فعالیت این برنامه از تابستان امسال اظهار کرد: «پای درس مردم» با رویکرد گفت‌وگومحور و با حضور مستقیم مردم در میدان‌های شهری اجرا شده و اکنون با هدف گسترش این تجربه، دوره‌ای آموزشی برای علاقه‌مندان به فعالیت در این حوزه برگزار می‌شود.

وی افزود: در این برنامه، فضایی برای گفت‌وگوی رودررو فراهم می‌شود تا مردم بتوانند درباره یک موضوع مشخص دیدگاه‌های خود را بیان کنند، نظرات دیگران را بشنوند و به نقد و بررسی دیدگاه‌های یکدیگر بپردازند.

از گفت‌وگوی خیابانی تا تربیت کنشگران میدانی

دبیر برنامه «پای درس مردم» با تشریح شیوه اجرای این برنامه گفت: صندلی‌هایی در محل برگزاری تجمعات مردمی چیده می‌شود و پس از طرح پرسش محوری هر جلسه، مجری موضوع را پیش می‌برد و با طرح پرسش‌های مختلف، زمینه مشارکت حاضران را فراهم می‌کند.

فلاح ادامه داد: مردم در این فضا فرصت پیدا می‌کنند آزادانه دیدگاه‌های خود را مطرح کنند و درباره نظرات دیگران به بحث و تبادل نظر بپردازند. در پایان نیز جمع‌بندی موضوع انجام می‌شود تا گفت‌وگو به بیان دیدگاه‌های پراکنده محدود نماند.

وی با بیان اینکه تجربه اجرای مستمر این برنامه زمینه توسعه آن را فراهم کرده است، تصریح کرد: در گام جدید تلاش شده است علاقه‌مندان با حضور در یک دوره آموزشی، برای ایفای نقش در بخش‌های مختلف برنامه آماده شوند.

آموزش مجری‌گری و مدیریت گفت‌وگوهای خیابانی

دبیر برنامه «پای درس مردم» هدف از برگزاری این دوره را توانمندسازی کنشگران علاقه‌مند به فعالیت‌های گفت‌وگومحور عنوان کرد و گفت: شرکت‌کنندگان می‌توانند در نقش مجری، مدیر گفت‌وگو یا کارشناس میدانی در این برنامه‌ها مشارکت کنند و در بخش محتوایی آن نقش داشته باشند.

فلاح افزود: این دوره می‌خواهد زمینه حضور افراد بیشتری را در برنامه‌های گفت‌وگومحور فراهم کند تا امکان اجرای این برنامه‌ها در میدان‌های مختلف افزایش یابد و ظرفیت‌های مردمی برای شکل‌گیری گفت‌وگوهای اجتماعی به کار گرفته شود.

وی با اشاره به حضور استادانی از مجموعه برگزارکننده در این دوره گفت: حجت‌الاسلام شهسواری، آقای تبارک و سرکار خانم موسوی از مدرسان این دوره هستند.