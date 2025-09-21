دونده مازندرانی رکورد جهانی دوهای مسترز اروپا را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب نوبخت، دونده پیشکسوت ماراتن ایران، در رقابتهای مسترز اروپا که به میزبانی فنلاند برگزار شد، با ثبت رکورد ۳ ساعت و ۴۴ دقیقه موفق به کسب جایگاه در رنکینگ جهانی شد و در رده سنی خود رتبه نوزدهم را از آن خود کرد.
این ورزشکار برجسته مازندرانی با وجود دشواریهای سفر و تأخیر ۴۴ ساعته ناشی از عدم همکاری سفارت فنلاند، بدون استراحت کافی در مسابقه شرکت کرد و نمایشی تحسینبرانگیز از توان، امید و تعهد ملی ارائه داد.
نوبخت اعلام کرد: مسابقات مسترز اروپا از سطح بالایی برخوردار بود و حضور بهترینهای جهان، رقابت را بسیار سنگین کرده بود و خوشبختانه با وجود شرایط سخت، توانسته رکورد قابل قبولی ثبت کند و وارد رنکینگ جهانی شود.
وی همچنین درباره برنامههای آینده خود افزود که در حال آمادهسازی برای حضور در مسابقات بینالمللی دوحه قطر در دیماه است و امیدوار است بتواند نماینده شایستهای برای کشور باشد.
نظر شما