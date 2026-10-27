تأکید بر همکاری دستگاه قضایی و بازرسی برای صیانت از حقوق مردم در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی صبح سه شنبه در دیدار با رییس کل جدید دادگستری گیلان ضمن تبریک انتصاب پی اظهار کرد: تعامل و همکاری مؤثر میان دستگاه قضایی و سازمان بازرسی، نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات، مقابله با فساد، صیانت از حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی دارد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تقویت همکاری‌های دوجانبه افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل و هم‌افزایی میان دو مجموعه می‌تواند زمینه خدمت‌رسانی بهتر به مردم و رفع مسائل و مشکلات استان را فراهم کند.

بازرس کل استان گیلان با تأکید بر ضرورت هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های نظارتی و قضایی تصریح کرد: تقویت ارتباطات و تعاملات سازنده در شناسایی و رفع چالش‌های موجود، پیشگیری از تخلفات اداری و صیانت از منافع عمومی مؤثر است.

آقایی ادامه داد: سازمان بازرسی کل استان گیلان در چارچوب وظایف قانونی خود، آمادگی لازم را برای تداوم همکاری با مجموعه قضایی استان دارد.

ضرورت استمرار همکاری‌های نظارتی و قضایی

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام یاری، رئیس کل دادگستری استان گیلان، ضمن قدردانی از حضور بازرس کل استان و هیئت همراه، از تعامل و همکاری‌های صورت‌گرفته میان دو مجموعه تقدیر کرد.

وی اظهار کرد: همکاری و هم‌افزایی دستگاه قضایی و سازمان بازرسی از الزامات تحقق اهداف نظارتی، پیشگیری از فساد و صیانت از حقوق عامه است و این تعاملات باید با جدیت و در چارچوب قوانین و مقررات استمرار یابد.

رئیس کل دادگستری استان گیلان با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت همکاری‌های دوجانبه افزود: استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تخصصی دو مجموعه و پیگیری مشترک مسائل مرتبط می‌تواند در ارتقای سلامت اداری، افزایش کارآمدی دستگاه‌ها و بهبود رضایتمندی مردم نقش مؤثری داشته باشد.

در پایان این دیدار، بر تداوم تعاملات و هماهنگی‌های دوجانبه در راستای تحقق اهداف قانونی و خدمت‌رسانی شایسته به مردم استان تأکید شد.