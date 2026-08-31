به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس استاندار گیلان ظهر دوشنبه به مناسبت هفته دولت با بازرس کل استان گیلان و معاونان این نهاد نظارتی دیدار و درباره راهکارهای تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی و نظارتی و تسهیل روند اجرای پروژههای استان گفتوگو کرد.
آقایی، بازرس کل استان گیلان در این دیدار با اشاره به رویکرد سازمان بازرسی در انجام وظایف قانونی اظهار کرد: سازمان بازرسی در کنار انجام وظایف نظارتی خود، رویکردی حمایتی، پیشگیرانه و اصلاحی را نیز دنبال میکند.
وی افزود: توسعه و آبادانی گیلان نیازمند همکاری، همفکری و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی و نظارتی است و بازرسی کل استان نیز در چارچوب قانون و با هدف تسهیل امور، رفع موانع و کمک به پیشبرد طرحهای عمرانی و اقتصادی در کنار مجموعه مدیریتی استان قرار دارد.
بازرس کل گیلان با تأکید بر ضرورت اثربخشی نظارت تصریح کرد: نظارت زمانی بیشترین اثرگذاری را خواهد داشت که نتیجه آن به بهبود عملکرد دستگاهها منجر شود و در کنار پیشگیری از تخلفات، اصلاح فرآیندها، رفع موانع قانونی و تسهیل خدمترسانی به مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.
آقایی با اشاره به شرایط کشور و ضرورت تقویت همدلی میان دستگاهها خاطرنشان کرد: در این زمان حساس که کشور در معرض هجمههای ناجوانمردانه دشمنان قرار دارد، با همدلی و همافزایی دستگاههای اجرایی و کمک نهادهای نظارتی، به لطف خدا میتوانیم از این پیچ تاریخی به سلامت عبور کنیم.
نظارت مؤثر میتواند به شتاببخشی توسعه کمک کند
هادی حقشناس، استاندار گیلان نیز در این دیدار تعامل میان دستگاههای اجرایی و نظارتی را یکی از الزامات شتاببخشی به روند توسعه استان دانست و اظهار کرد: نظارت مؤثر در کنار صیانت از قانون و پیشگیری از تخلف، میتواند به اصلاح فرآیندها، رفع موانع و تسریع اجرای پروژههای ضروری استان کمک کند.
وی با تأکید بر اهمیت اعتماد و همکاری متقابل میان مجموعههای اجرایی و نظارتی افزود: همکاری میان این دو مجموعه میتواند زمینه تصمیمگیری بهتر و سریعتر را فراهم کند و هدف مشترک همه دستگاهها باید اجرای صحیح قانون، صیانت از منافع عمومی و فراهم کردن بستر خدمترسانی مؤثرتر به مردم باشد.
۱۷۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمهتمام در گیلان
استاندار گیلان با اشاره به حجم قابل توجه پروژههای نیمهتمام در استان گفت: در حال حاضر حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمهتمام در گیلان وجود دارد و پروژههای دیگری نیز برای تکمیل و بهرهبرداری نیازمند تسهیلات و منابع مالی هستند.
حقشناس با بیان اینکه منابع دولتی به تنهایی پاسخگوی حجم نیازهای توسعهای استان نیست، تصریح کرد: باید از ظرفیت بخش خصوصی، سرمایهگذاران و شیوههای مختلف تأمین مالی برای تکمیل پروژهها استفاده کنیم.
وی ادامه داد: در این مسیر، همراهی دستگاههای نظارتی در چارچوب قانون میتواند بسیاری از موانع اجرایی را برطرف کرده و زمینه حضور و مشارکت بیشتر سرمایهگذاران را فراهم کند.
استاندار گیلان تأکید کرد: تسهیل فرآیندهای قانونی به معنای عبور از قانون نیست؛ بلکه باید از ظرفیتهای موجود در خود قانون برای جلوگیری از طولانی شدن فرآیندها و معطل ماندن پروژههایی استفاده کرد که تکمیل آنها ارتباط مستقیمی با زندگی مردم و توسعه استان دارد.
وی تصریح کرد: همافزایی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی میتواند ضمن حفظ سلامت اداری و صیانت از حقوق عمومی، مسیر اجرای طرحهای اقتصادی و عمرانی و جذب سرمایهگذاری در گیلان را هموارتر کند.
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