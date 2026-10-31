ساماندهی حجاب در گیلان با رویکرد فرهنگی و مدبرانه دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احسان‌الله محمدی ظهر شنبه در دیدار با حجت‌الاسلام عبدالله یاری،رئیس کل دادگستری گیلان به منظور مسئولیت جدید با اشاره به نگاه برخی افراد غیربومی به رشت و گیلان اظهار کرد: بعضی از کسانی که از بیرون به رشت و گیلان می‌آیند، تصور می‌کنند در این استان ممنوعیتی وجود ندارد و همه‌چیز آزاد است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس گیلان از تجربه خود در حوزه های مختلف گفت و افزود: ریاست دادگستری گیلان وظیفه و مسئولیت سنگینی است بویژه در رشت زیرا در رشت نیروهای حزب‌اللهی و ارزشی برجسته‌ای حضور دارند که برای اعتقادات و دین خود آماده فداکاری‌ اند و همه وجودشان را در این مسیر گذاشته‌اند.

برنامه‌های حجاب در گیلان باید با بازنگری عاقلانه و حرمت مدارانه همراه شوند

حجت‌الاسلام محمدی با بیان اینکه پیش‌تر نیز درباره حجاب ستادی تشکیل شده بود، گفت: برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده تأثیر لازم را نداشت و به نتیجه مطلوب نرسید؛ ازاین‌رو، این موضوع به نگاهی ویژه و حرکتی تازه نیاز دارد.

وی ادامه داد: این حرکت باید در عین انقلابی بودن، از احساسات فاصله بگیرد و بر عقلانیت استوار باشد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس باتاکید بر همکاری مسئولان و آغاز حرکتی جدید،گفت: در حرکت جدید و مورد انتظار ضمن حفظ حرمت افراد، باید از هتک حرمت جلوگیری شود.