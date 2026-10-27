به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، نشست صمیمانه حسینعلی قبادی، رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی، با همکاران و با حضور مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، به همراه جمعی از مدیران وزارتخانه و کارشناسان مرکز جذب برگزار شد. این نشست فرصتی برای گفت‌وگوی مستقیم، بررسی مسائل و دیدگاه‌های همکاران و تقویت تعامل میان مدیران و کارشناسان را فراهم کرد.

نقش راهبردی مرکز جذب در حفظ نخبگان

قبادی در ابتدای این نشست از حضور دکتر پندار و مهندس دلفانی و برخی دیگر از مدیران حوزه اداری مالی و همکاران سختکوش مرکز جذب تشکر کرد و با تأکید بر جایگاه راهبردی مرکز جذب در نظام آموزش عالی کشور اظهار داشت: ماهیت و کارکرد این مرکز فراتر از انجام روال‌ها و فرایندهای مرسوم اداری است.

وی با استناد به برنامه پیشنهادی دکتر سیمایی به مجلس شورای اسلامی و محوریت رویکرد علمی و عدالت گرایانه وزیر علوم گفت: مرکز جذب باید همواره نهادی معتبر با مقرراتی عادلانه، شایسته محور و فعالیت‌هایی شاخص مدار و معیارمند برای جذب اعضای هیئت علمی ظهور و بروز داشته باشد و در میان دانش‌آموختگان و نخبگان کشور امید ایجاد کند و این اطمینان را به آنان بدهد که برای حضور و فعالیت علمی در دانشگاه‌های کشور، سازکار نهادی پاسخگو وجود دارد.

وی افزود: مرکز جذب با ایفای نقش مؤثر در شناسایی استعدادهای علمی و فراهم‌سازی زمینه حضور آنان در دانشگاه‌ها، می‌تواند به تقویت امید نخبگان به آینده حرفه‌ای خود و کاهش انگیزه مهاجرت آنان کمک کند. از این منظر، حفظ و تقویت جایگاه این مرکز صرفاً موضوعی اداری نیست، بلکه از مسائل راهبردی مرتبط با آینده آموزش عالی و صیانت از سرمایه علمی کشور به شمار می‌رود.

قبادی، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و تعهد حرفه‌ای کارکنان مرکز جذب، این مجموعه را از مجموعه‌های متعهد و وظیفه‌شناس نظام اداری کشور دانست و اظهار کرد: کارکنان مرکز جذب در خط مقدم خدمت‌رسانی به دانشگاه‌ها، داوطلبان و جامعه علمی کشور قرار دارند و با وجود حجم بالای مسئولیت‌ها، پیچیدگی پرونده‌های تخصصی و محدودیت نیروی انسانی، با وجدان کاری تمام عیار و مسئولیت‌پذیری به وظایف خود عمل می‌کنند.

وی با اشاره به ماهیت تخصصی و مستمر فعالیت‌های مرکز افزود: مسئولیت‌های این مجموعه به زمان یا فصل خاصی محدود نمی‌شود و کارکنان در طول سال باید پاسخ‌گوی درخواست‌ها و مسائل متعدد دانشگاه‌ها و داوطلبان باشند. رسیدگی به پرونده‌های تخصصی، بررسی شکایات، پیگیری مسائل حقوقی و اجرایی و پاسخ‌گویی به درخواست‌های دانشگاه‌ها، مستلزم تلاش مستمر، دانش تخصصی و مسئولیت‌پذیری همکاران است.

کاهش مراجعات حضوری با هوشمندسازی و اصلاح فرایندها توسط سامانه مهر رضوی

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه هوشمندسازی سامانه‌ها، شفاف‌سازی مقررات و کوتاه‌سازی فرایندهای اداری، خاطرنشان کرد: توسعه خدمات الکترونیکی و اصلاح فرایندها موجب کاهش چشمگیر مراجعات حضوری به مرکز شده است؛ به‌گونه‌ای که تعداد مراجعات روزانه از حدود ۵۰ تا ۶۰ فرد در گذشته به کمتر از ۱۰ تن در روز رسیده است.

وی این روند را نشانه‌ای از ظرفیت فناوری و اصلاحات اداری برای تسهیل امور متقاضیان دانست و افزود: شفاف‌سازی ضوابط و بهره‌گیری مؤثر از سامانه‌های الکترونیکی، علاوه بر کاهش مراجعات حضوری، می‌تواند به ارتقای کیفیت، سرعت و کارآمدی خدمات منجر شود.

قبادی در ادامه، با اشاره به کاهش ۱۲ نفر از نیروهای مرکز طی حدود دو سال و نیم گذشته، تصریح کرد: کارکنان با وجود کاهش نیروی انسانی، بار کاری مجموعه را با تلاش مضاعف بر دوش کشیده‌اند و در حوزه‌هایی همچون رسیدگی به پرونده‌های تخصصی، بررسی شکایات، فناوری اطلاعات و سایر امور اجرایی، به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط کاری و نیازهای کارکنان اظهار داشت: حمایت از نیروی انسانی متخصص و رسیدگی به مسائل و دغدغه‌های همکاران، از الزامات بهبود عملکرد سازمانی و ارتقای کیفیت خدمات است.

اعلام مهلت دانشگاه‌ها برای ثبت نیازهای فراخوان آتی جذب اعضای هیئت علمی

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم همچنین تأکید کرد دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هایی که هنوز فرایند جذب اعضای هیئت علمی سال ۱۴۰۴ را به پایان نرسانده‌اند، امکان شرکت در مرحله اعلام نیاز فراخوان آتی را نخواهند داشت.

وی افزود پس از ۲۰ آبان، سامانه بسته خواهد شد و اعلام و انتشار فراخوان جدید نیز منوط به دریافت مجوزهای نهایی از سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه است. دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی می‌توانند برای ثبت و بارگذاری نیازهای خود در مهلت تعیین‌شده به سامانه مرکز جذب اعضای هیئت علمی به نشانی uniuser.markazjazb.ir مراجعه کنند.

گفت‌وگوی مستقیم؛ زمینه‌ساز بهبود شرایط کاری

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم بر اهمیت برگزاری نشست‌های صمیمانه و گفت‌وگوهای مستقیم میان مدیران و کارکنان تأکید کرد و گفت: شنیدن دیدگاه‌ها و دغدغه‌های همکاران و فراهم کردن فرصت برای بیان مسائل، نشانه احترام به سرمایه انسانی سازمان است. این گفت‌وگوها می‌تواند به شناخت دقیق‌تر مسائل، تقویت تعامل میان سطوح مدیریتی و کارشناسی و اتخاذ تصمیم‌های مؤثرتر برای بهبود شرایط کاری و ارتقای کیفیت خدمات منجر شود.

ارائه گزارش حوزه معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع و شنیدن دغدغه‌های کارکنان

در ادامه این نشست، پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گزارشی از اقدامات و عملکرد این معاونت در حوزه امور اداری و مالی و همچنین روند پرداخت‌ها به کارکنان ارائه کرد.

وی ضمن تشریح مسائل مرتبط با این حوزه، در فضایی صمیمی و تعاملی به صحبت‌های کارکنان مرکز جذب اعضای هیئت علمی گوش داد و از نزدیک در جریان دیدگاه‌ها، مسائل، دغدغه‌ها و مطالبات آنان قرار گرفت.

این گفت‌وگوی مستقیم فرصتی برای طرح مسائل و بیان دیدگاه‌های کارکنان درباره شرایط کاری و موضوعات اداری و مالی فراهم کرد.

حضور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم به همراه مدیران آن حوزه در این نشست، در راستای تقویت تعامل میان مدیران و کارکنان، شناخت دقیق‌تر مسائل موجود و تأکید بر اهمیت توجه به نیازها و مطالبات نیروی انسانی صورت گرفت.

در پایان رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و دشواری‌های معیشتی، بر ضرورت درک متقابل مدیران و کارکنان و توجه به مسائل آنان تأکید کرد و سرمایه انسانی این مرکز را مجموعه‌ای از توانمندی‌ها، تعهدات و ارزش‌های فردی دانست که در کنار یکدیگر، سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای نظام آموزش عالی کشور ایجاد می‌کنند و از حضور و برخورد گرم و صمیمی دکتر پندار و مدیران دلسوز آن حوزه قدردانی کرد.