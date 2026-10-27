به گزارش خبرگزاری مهر، بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر صبح امروز سه شنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به صورت تلفنی گفتگو کرد.



طرفین در این تماس تلفنی ضمن مرور آخرین تحولات منطقه‌ای بر ضرورت رایزنی های سیاسی و دیپلماتیک جهت حفظ ثبات در منطقه تاکید کردند.