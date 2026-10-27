به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، مسابقات پدل جوانان قهرمانی آسیا در شرایطی از ۱۶ تا ۲۳ آبان برگزار می شود که طی آن تیم های دختران و پسران ایران در رده های سنی کمتر از ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال برابر رقبای آسیایی خود قرار خواهند گرفت.



در این مسابقات که به میزبانی جاکارتا، اندونزی برگزار خواهد شد در بخش دختران تیم های ایران، استرالیا، اندونزی، ژاپن، فیلیپین و تایلند حضور دارند. همچنین در بخش پسران نیز ایران، استرالیا، چین تایپه، هنگ کنگ، اندونزی، قزاقستان، کویت، لبنان، مالزی، عمان، پاکستان، فیلیپین، قطر، تایلند، ژاپن، عربستان و امارات به میدان خواهند رفت.



ارسلان محمدی و صحابه فرد هدایت تیم های پسران و دختران ایران را بر عهده دارند و حمید مبارکی به عنوان مربی پسران تیم اعزامی را همراهی خواهد کرد. محمد نقاشیان و سمیرا قدسی نیز به عنوان سرپرست تیم اعزامی در این رویداد حضور خواهند داشت. کاوران کشورمان ۱۳ آبان ماه تهران را به مقصد اندونزی ترک خواهد کرد.