به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، مسابقات پدل جوانان قهرمانی آسیا در شرایطی از ۱۶ تا ۲۳ آبان برگزار می شود که طی آن تیم های دختران و پسران ایران در رده های سنی کمتر از ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال برابر رقبای آسیایی خود قرار خواهند گرفت.
در این مسابقات که به میزبانی جاکارتا، اندونزی برگزار خواهد شد در بخش دختران تیم های ایران، استرالیا، اندونزی، ژاپن، فیلیپین و تایلند حضور دارند. همچنین در بخش پسران نیز ایران، استرالیا، چین تایپه، هنگ کنگ، اندونزی، قزاقستان، کویت، لبنان، مالزی، عمان، پاکستان، فیلیپین، قطر، تایلند، ژاپن، عربستان و امارات به میدان خواهند رفت.
ارسلان محمدی و صحابه فرد هدایت تیم های پسران و دختران ایران را بر عهده دارند و حمید مبارکی به عنوان مربی پسران تیم اعزامی را همراهی خواهد کرد. محمد نقاشیان و سمیرا قدسی نیز به عنوان سرپرست تیم اعزامی در این رویداد حضور خواهند داشت. کاوران کشورمان ۱۳ آبان ماه تهران را به مقصد اندونزی ترک خواهد کرد.
تیم ملی پدل جوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به میدان خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، مسابقات پدل جوانان قهرمانی آسیا در شرایطی از ۱۶ تا ۲۳ آبان برگزار می شود که طی آن تیم های دختران و پسران ایران در رده های سنی کمتر از ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال برابر رقبای آسیایی خود قرار خواهند گرفت.
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