  1. استانها
  2. یزد
۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

هاشمی: جوانان باید حاملان فرهنگ پهلوانی شوند

هاشمی: جوانان باید حاملان فرهنگ پهلوانی شوند

یزد- مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد با تأکید بر توسعه ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی گفت: جذب جوانان، پرورش استعدادها و ترویج اخلاق پهلوانی باید در اولویت برنامه‌های این رشته قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد، سیداحمد هاشمی روز سه‌شنبه پنجم آبان در مجمع عمومی سالیانه هیأت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان، ورزش پهلوانی را مکتبی برای تربیت انسان و ترویج جوانمردی دانست و بر ضرورت انتقال این فرهنگ به نسل جوان تأکید کرد.

وی ارتباط با مدارس و دانشگاه‌ها، استعدادیابی، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و توسعه این رشته در شهرستان‌ها را از راهکارهای گسترش فرهنگ پهلوانی برشمرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد همچنین تکریم پیشکسوتان و میدان دادن به جوانان را دو رکن توسعه این رشته دانست و بر تعامل بیشتر فدراسیون با استان برای ارتقای آموزش‌ها و تقویت حضور ورزشکاران یزدی در رقابت‌های ملی تأکید کرد.

هاشمی خاطرنشان کرد: مجامع ورزشی باید به تصمیمات روشن و برنامه‌های اجرایی منتهی شوند و نتایج آن‌ها در میدان عمل قابل ارزیابی باشد.

وی تأکید کرد: قهرمانی افتخار بزرگی است، اما پهلوانی فراتر از قهرمانی و منش یک زندگی است.

کد مطلب 6991692

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها