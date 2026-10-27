هاشمی: جوانان باید حاملان فرهنگ پهلوانی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد، سیداحمد هاشمی روز سه‌شنبه پنجم آبان در مجمع عمومی سالیانه هیأت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان، ورزش پهلوانی را مکتبی برای تربیت انسان و ترویج جوانمردی دانست و بر ضرورت انتقال این فرهنگ به نسل جوان تأکید کرد.

وی ارتباط با مدارس و دانشگاه‌ها، استعدادیابی، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و توسعه این رشته در شهرستان‌ها را از راهکارهای گسترش فرهنگ پهلوانی برشمرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد همچنین تکریم پیشکسوتان و میدان دادن به جوانان را دو رکن توسعه این رشته دانست و بر تعامل بیشتر فدراسیون با استان برای ارتقای آموزش‌ها و تقویت حضور ورزشکاران یزدی در رقابت‌های ملی تأکید کرد.

هاشمی خاطرنشان کرد: مجامع ورزشی باید به تصمیمات روشن و برنامه‌های اجرایی منتهی شوند و نتایج آن‌ها در میدان عمل قابل ارزیابی باشد.

وی تأکید کرد: قهرمانی افتخار بزرگی است، اما پهلوانی فراتر از قهرمانی و منش یک زندگی است.