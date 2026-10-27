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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲

تعیین تکلیف املاک ۴۷ ساله آموزش و پرورش گلستان وارد مرحله اجرایی شد

تعیین تکلیف املاک ۴۷ ساله آموزش و پرورش گلستان وارد مرحله اجرایی شد

گرگان- مدیرکل آموزش و پرورش گلستان از توافق اولیه برای انتقال مالکیت املاک متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) که بیش از ۴۷ سال در اختیار این دستگاه قرار دارند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان تعیین تکلیف املاک در اختیار آموزش و پرورش گلستان پس از بیش از چهار دهه، با توافق اولیه این اداره‌کل و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) وارد مرحله پیگیری اجرایی شد؛ توافقی که زمینه انتقال مالکیت این املاک به آموزش و پرورش را فراهم می‌کند.

در نشست مشترک مدیران کل آموزش و پرورش و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گلستان که روز سه‌شنبه پنجم آبان برگزار شد، طرفین درباره روند تعیین تکلیف این املاک و آغاز فرایند انتقال مالکیت آن‌ها به آموزش و پرورش به توافق اولیه رسیدند.

قدرت‌الله نظری، در این نشست با تأکید بر ضرورت تثبیت مالکیت املاک در اختیار این دستگاه اظهار کرد: با توافق انجام‌شده مقرر شد پس از دریافت مجوزهای لازم از ستاد اجرایی فرمان امام (ره) کشور، تفاهم‌نامه مربوط در کمتر از یک هفته آینده منعقد و فرایند اجرایی انتقال مالکیت آغاز شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان، تثبیت مالکیت املاک را از اولویت‌های آموزش و پرورش استان برشمرد و بر تداوم نشست‌های مشترک با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای پیگیری مسائل و گسترش همکاری‌ها تأکید کرد.

ممشلو، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گلستان نیز با اعلام موافقت با برگزاری نشست تخصصی مسئولان حقوقی دو دستگاه و فراهم‌سازی مقدمات انعقاد تفاهم‌نامه، آمادگی این مجموعه را برای همکاری در رفع بخشی از نیازهای آموزش و پرورش و دانش‌آموزان استان اعلام کرد.

وحید فراهی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان نیز بر آمادگی این اداره‌کل برای پیگیری و اجرای تصمیمات اتخاذشده در راستای بهسازی و نوسازی فضاهای آموزشی و پرورشی تأکید کرد.

کد مطلب 6991807

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