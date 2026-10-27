تعیین تکلیف املاک ۴۷ ساله آموزش و پرورش گلستان وارد مرحله اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان تعیین تکلیف املاک در اختیار آموزش و پرورش گلستان پس از بیش از چهار دهه، با توافق اولیه این اداره‌کل و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) وارد مرحله پیگیری اجرایی شد؛ توافقی که زمینه انتقال مالکیت این املاک به آموزش و پرورش را فراهم می‌کند.

در نشست مشترک مدیران کل آموزش و پرورش و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گلستان که روز سه‌شنبه پنجم آبان برگزار شد، طرفین درباره روند تعیین تکلیف این املاک و آغاز فرایند انتقال مالکیت آن‌ها به آموزش و پرورش به توافق اولیه رسیدند.

قدرت‌الله نظری، در این نشست با تأکید بر ضرورت تثبیت مالکیت املاک در اختیار این دستگاه اظهار کرد: با توافق انجام‌شده مقرر شد پس از دریافت مجوزهای لازم از ستاد اجرایی فرمان امام (ره) کشور، تفاهم‌نامه مربوط در کمتر از یک هفته آینده منعقد و فرایند اجرایی انتقال مالکیت آغاز شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان، تثبیت مالکیت املاک را از اولویت‌های آموزش و پرورش استان برشمرد و بر تداوم نشست‌های مشترک با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای پیگیری مسائل و گسترش همکاری‌ها تأکید کرد.

ممشلو، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گلستان نیز با اعلام موافقت با برگزاری نشست تخصصی مسئولان حقوقی دو دستگاه و فراهم‌سازی مقدمات انعقاد تفاهم‌نامه، آمادگی این مجموعه را برای همکاری در رفع بخشی از نیازهای آموزش و پرورش و دانش‌آموزان استان اعلام کرد.

وحید فراهی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان نیز بر آمادگی این اداره‌کل برای پیگیری و اجرای تصمیمات اتخاذشده در راستای بهسازی و نوسازی فضاهای آموزشی و پرورشی تأکید کرد.