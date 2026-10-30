نقشم در «نسخه آزمایشی» از من دور بود؛ سارقی که بعد از نامزدی توبه کرد!

پوریا خوشبین بازیگر نقش «اسی» در سریال «نسخه آزمایشی» که این شب ها به کارگردانی مسعود اطیابی در حال پخش است درباره نقش خود در قصه به خبرنگار مهر بیان کرد: در «نسخه آزمایشی» نقش اسی را بازی می‌کنم. اسی به همراه دوستش کامی تصمیم می‌گیرد برای دزدی وارد خانه‌ای شود، ولی وقتی به آنجا می‌رسند، متوجه می‌شوند خانواده دیگری با وانت در حال اسباب‌کشی به آن خانه هستند. اسی با دختر این خانواده روبه‌رو می‌شود و به او علاقه پیدا می‌کند. این علاقه در ادامه به خواستگاری و ازدواج می‌رسد. او در این مسیر تصمیم می‌گیرد دزدی را کنار بگذارد و زندگی تازه‌ای را آغاز کند.

وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی اسی افزود: اسی به‌شدت آدم ساده‌ای است و بسیاری از رفتارهایش از همین سادگی سرچشمه می‌گیرد. او به دلیل شرایطی که در زندگی تجربه کرده و محیطی که در آن رشد یافته‌است، نگاه و شیوه مواجهه متفاوتی با مسائل دارد.

خوشبین درباره جذابیت های نقش نیز عنوان کرد: جذابیت اصلی این نقش برای من، تغییر شخصیتی بود که در مسیر قصه اتفاق می‌افتد چون در مواجهه با او با فردی روبه‌رو هستیم که دزدی می‌کند، ولی در ادامه شرایطی برایش به وجود می‌آید که تصمیم می‌گیرد توبه و زندگی دیگری را آغاز کند. او فرصتی پیدا می‌کند تا از گذشته‌اش فاصله بگیرد و به سمت شرایط تازه‌ای برود. همین امکان تغییر و حرکت از یک موقعیت به موقعیتی دیگر، برای من جذابیت داشت.

این بازیگر با اشاره به چالش های نقش اسی توضیح داد: اساساً یکی از دشواری‌های بازیگری همین است که بتوانید شخصیت‌هایی را بازی کنید که از خودتان فاصله دارند. اگر قرار باشد نقشی را اجرا کنم که از نظر رفتار و ویژگی‌های شخصیتی شبیه خودم باشد، طبیعتاً بخشی از مسیر برایم ساده‌تر خواهد بود. چالش اصلی زمانی شکل می‌گیرد که باید شخصیتی متفاوت را کشف کنم و به آن برسم. برای رسیدن به چنین نقشی باید مابه‌ازاهای آن را در جامعه پیدا کرد؛ از تیپ ظاهری، لباس و چهره گرفته تا شیوه حرف زدن، رفتار کردن، رفاقت، عشق و حتی میل به تشکیل خانواده. همه این جزئیات باید در ذهن بازیگر شکل بگیرند و به یک شخصیت باورپذیر تبدیل شوند. پیدا کردن این ویژگی‌ها و کنار هم قرار دادن آنها برای رسیدن به یک کاراکتر منسجم، از جمله چالش‌های اصلی این نقش بود.

تجربه بازی در کنار چهره‌های باسابقه تلویزیون

خوشبین با اشاره به حضور بازیگران شناخته‌شده در این مجموعه گفت: حضور در کنار بازیگرانی مانند رویا میرعلمی، محمد نادری، هومن برق‌نورد و ... برای من تجربه مهمی بود. من بازیگر تئاتر هستم و ایرج محمدی تهیه کننده سریال برای دومین بار از من برای بازی در یکی از سریال‌هایش دعوت کرد. قرار گرفتن در کنار چنین بازیگرانی، آن هم با نقشی که تا این اندازه از ویژگی‌های شخصی من فاصله داشت، شرایط ویژه‌ای ایجاد می‌کرد.

وی افزود: برای من بخش دشوار کار، بازی کردن در کنار این گروه از بازیگران و پذیرفتن مسئولیت نقشی بود که به‌نوعی ریسک داشت. باید در کنار بازیگران باتجربه حضور پیدا می‌کردم و در عین حال، شخصیت متفاوت خودم را در قصه شکل می‌دادم. این تجربه از جنبه حرفه‌ای برایم اهمیت زیادی داشت.

این بازیگر درباره مضمون کلی مجموعه «نسخه آزمایشی» اظهار کرد: این سریال، جدا از سرگرمی، حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. «نسخه آزمایشی» یک داستان محوری دارد که از ابتدا تا انتها دنبال می‌شود و در کنار آن، اپیزودهای مختلفی هم قرار گرفته‌اند که به مسائل و موضوعات متنوع می‌پردازند.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم مجموعه، توجه به جهان امروز و تحولاتی است که در حوزه فناوری رخ می‌دهد. امروز در سراسر دنیا درباره هوش مصنوعی و ربات‌ها فعالیت‌های گسترده‌ای انجام می‌شود و در ایران هم افراد زیادی در این حوزه تلاش می‌کنند تا به دستاوردهای علمی و فناورانه برسند. به نظرم این سریال تلاش می‌کند با بخشی از این تحولات همراه شود و مخاطب را با موقعیت‌هایی روبه‌رو کند که شاید در حال حاضر غیرمعمول به نظر برسند، ولی در آینده بتوانند شکل واقعی‌تری پیدا کنند.

این بازیگر در پایان درباره حضور ربات ها در سریال بیان کرد: موضوع شبیه‌سازی انسان و ساخت ربات‌هایی که بتوانند به آدم‌ها شباهت داشته باشند، از جمله ایده‌هایی است که می‌تواند ذهن مخاطب را درگیر کند. شاید امروز دیدن چنین موقعیت‌هایی برای ما عجیب باشد، ولی پیشرفت فناوری می‌تواند مرز میان آنچه واقعی می‌دانیم و آنچه را که غیرممکن به نظر می‌رسد، تغییر دهد. از این نظر، «نسخه آزمایشی» تلاش می‌کند مخاطب را با چنین پرسش‌هایی مواجه کند و در کنار سرگرمی، زمینه‌ای برای فکر کردن درباره آینده فراهم آورد.