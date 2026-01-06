فریده سپاه منصور بازیگر سینما و تلویزیون، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره همکاری با سعید آقاخانی در سریال «اسباب زحمت» بیان کرد: آقاخانی کارگردانی است که درک خوبی از کار خود دارد و فضای مناسبی برای بازیگر ایجاد می‌کند. مهم این است که کارگردان بازیگر را اذیت نکند و اجازه دهد بازیگر بهترین عملکرد خود را ارائه دهد.

وی درباره حضور در این سریال بیان کرد: از ما خواسته اند جزئیاتی از نقش، قصه و پروژه نگوییم، ضمن اینکه حضور من در این سریال کوتاه بود اما با خود سعید آقاخانی، حسن معجونی و عباس جمشیدی فر بازی داشتم.

این بازیگر درباره فضای کمدی کار نیز گفت: حضور بازیگرانی که در این سریال بازی دارند، خودش نشان می دهد که سریال از چه پتانسیلی برای کمدی برخوردار است و فکر می کنم می تواند کار خاطره انگیز و جذابی برای ماه رمضان امسال باشد.

وی درباره معیارهای انتخاب نقش توضیح داد: برای من پیام کار مهم است و اینکه اگر خودم به عنوان تماشاگر سریالی را ببینم برایم جذاب است یا خیر. البته برای سن من پیشنهادها کمتر است ولی در کل من کارهایی که رد می کنم از کارهایی که قبول می کنم بیشتر است.

سپاه منصور در پایان درباره پیشنهادهایی که در این سال‌ها به وی می‌شود، اظهار کرد: در آستانه ۸۰ سالگی، پیشنهادهای زیادی دریافت نمی‌کنم. اما اگر نقشی به من پیشنهاد شود که بتوانم در آن کار هنری انجام دهم، قطعاً می‌پذیرم. متأسفانه بسیاری از فیلمنامه‌ها ظرفیت لازم را برای یک فرد ۷۵ یا ۸۰ ساله ندارند و صرفاً به دنبال نقش‌های کلیشه‌ای پیرزن منفعل هستند که گوشه ای روی تخت افتاده است و به او سوپ می دهند. من به چنین نقش‌هایی علاقه‌ای ندارم و ترجیح می‌دهم شخصیتی تأثیرگذار را بازی کنم.

سریال «اسباب زحمت» با مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی شوخی می کند.

در این سریال سعید آقاخانی علاوه بر کارگردانی، بازی هم می کند و حسن معجونی، عباس جمشیدی فر و هومن حاجی عبداللهی نیز در کنار او ایفاگر نقش های اصلی مجموعه هستند.