به گزارش خبرنگار مهر، داوود حیدری بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت اراضی استان، گفت: طرح رفع تداخلات اراضی کشاورزی و ملی با هدف تعیین تکلیف اختلافات مالکیتی میان مردم و دولت و مشخص شدن وضعیت حقوقی زمین‌ها اجرا شده است.

وی افزود: از دهه ۱۳۴۰ اختلافاتی درباره مالکیت برخی اراضی میان مردم و دولت وجود داشت که در مواردی، زمین‌های مورد استفاده کشاورزان در محدوده اراضی ملی قرار گرفته بود. اجرای قانون رفع تداخلات زمینه رسیدگی به این موارد و تثبیت حقوق قانونی بهره‌برداران را فراهم کرده است.

مدیر امور اراضی استان زنجان با بیان اینکه اجرای این طرح از تشکیل پرونده‌های متعدد کارشناسی و قضایی جلوگیری کرده است، ادامه داد: کاهش هزینه‌های رسیدگی و دادرسی در کنار تعیین تکلیف مالکیت اراضی، حدود ۵.۴ همت صرفه‌جویی اقتصادی برای استان به دنبال داشته است.

حیدری با اشاره به عملکرد زنجان در اجرای طرح رفع تداخلات خاطرنشان کرد: این استان با اجرای دقیق و سریع برنامه، رتبه نخست کشور را در این حوزه کسب کرده است.

قرار گرفتن ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی در پوشش قراردادهای سنددار شدن

وی در ادامه به روند اجرای برنامه سنددار کردن اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان در سه شهرستان زیر پوشش قراردادهای مربوط به این طرح قرار گرفته‌اند.

مدیر امور اراضی استان زنجان با اشاره به تسریع روند اجرای برنامه از طریق راه‌اندازی سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: درخواست پوشش ۳۰ هزار هکتار دیگر از اراضی استان نیز مطرح شده و پیش‌بینی می‌شود حدود سه هزار هکتار طی ۱۰ روز آینده زیر پوشش قرارداد قرار گیرد.

حیدری شناسایی دقیق بهره‌برداران و تثبیت مالکیت زمین‌ها را از الزامات مدیریت اصولی اراضی دانست و تصریح کرد: سنددار شدن زمین‌های کشاورزی علاوه بر صیانت از حقوق مردم، امکان نظارت مؤثرتر بر اراضی و پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به وسعت اراضی استان اظهار کرد: مجموع اراضی زنجان حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است که از این میزان، حدود ۹۳۰ هزار هکتار را اراضی متعلق به مردم و مستثنیات کشاورزی تشکیل می‌دهد و سایر اراضی در زمره اراضی ملی قرار دارند.

مدیر امور اراضی استان زنجان همچنین از اجرای طرح یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی با هدف ساماندهی زمین‌های خرد و پراکنده خبر داد و گفت: از مجموع حدود ۳۲ هزار هکتار اراضی یکپارچه‌سازی‌شده در کشور، حدود ۹ هزار هکتار به استان زنجان اختصاص دارد.

حیدری افزود: در محدوده پایاب سد میرزا خانلو، ۷۵ هکتار از اراضی کشاورزی که پیش از این به‌صورت قطعات کوچک و پراکنده مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفتند، تجمیع شده و مرزهای فیزیکی میان قطعات حذف شده است.

وی با اشاره به فعالیت حدود ۱۲۰ بهره‌بردار در این محدوده اظهار کرد: اقدامات لازم برای ساماندهی کشاورزان و تشکیل شرکت تعاونی در این منطقه در حال پیگیری است.

واگذاری ۲۵۰۰ هکتار زمین برای توسعه باغات شیب‌دار

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود از واگذاری حدود دو هزار و ۵۰۰ هکتار زمین برای توسعه باغات شیب‌دار در روستاهای مختلف استان طی سال‌های اخیر خبر داد و گفت: اراضی واگذارشده به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در بهره‌برداری از زمین‌ها افزود: واگذاری اراضی ملی، بررسی درخواست‌های تغییر کاربری و رسیدگی به مسائل تخصصی زمین از جمله وظایف مدیریت امور اراضی است که از طریق ۱۱ دبیرخانه تخصصی پیگیری می‌شود.

مدیر امور اراضی استان زنجان با بیان اینکه اجرای طرح‌های اقتصادی و اشتغال‌زا در اراضی کشاورزی مستلزم دریافت مجوزهای قانونی است، تصریح کرد: سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌هایی که به تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی نیاز دارند، باید مجوزهای لازم را از مراجع ذی‌صلاح، از جمله مدیریت امور اراضی و مجموعه جهاد کشاورزی دریافت کنند.

حیدری تأکید کرد: تثبیت مالکیت، ثبت رسمی اسناد و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش اختلافات حقوقی، حمایت از سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری زمین و حفظ اراضی مستعد تولید محصولات کشاورزی است؛ اقداماتی که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه پایدار بخش کشاورزی و تقویت امنیت غذایی استان داشته باشد.