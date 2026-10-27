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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۱۱

کشتی‌گیران خوزستانی‌ با ۵ مدال سهم مهمی در قهرمانی جهان داشتند

کشتی‌گیران خوزستانی‌ با ۵ مدال سهم مهمی در قهرمانی جهان داشتند

اهواز - پنج فرنگی‌کار خوزستانی با کسب دو مدال طلا و سه مدال نقره در قهرمانی کشتی فرنگی جهان به تیم ملی ایران برای تکرار عنوان نخست جهان کمک کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان رقابت‌های قهرمانی کشتی فرنگی جهان، تیم ملی ایران برای دومین سال پیاپی عنوان نخست جهان را به دست آورد؛ افتخاری که بنا بر اعلام اداره‌کل ورزش و جوانان خوزستان، برای نخستین بار در تاریخ کشتی فرنگی ایران رقم خورد.

هر پنج ورزشکار خوزستانی حاضر در ترکیب تیم ملی در این رقابت‌ها موفق به کسب مدال شدند. سید دانیال سهرابی و سعید اسماعیلی مدال طلا گرفتند و علیرضا مهمدی، پیام احمدی و علی احمدی‌وفا با کسب مدال نقره به کار خود پایان دادند.

اداره‌کل ورزش و جوانان خوزستان اعلام کرد فرنگی‌کاران استان با این نتیجه سهم بسزایی در قهرمانی تیم ملی داشتند و بار دیگر جایگاه خوزستان را در کشتی فرنگی به نمایش گذاشتند.

کد مطلب 6991925

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