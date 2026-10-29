به گزارش خبرنگار مهر، آئین استقبال از افتخارآفرینان کشتی فرنگی خوزستان در رقابت های جهانی ظهر امروز پنجشنبه با حضور استاندار خوزستان، نماینده مردم ایذه در مجلس، نماینده مردم اهواز در مجلس، معاونان ورزش و جوانان خوزستان، رئیس اداره ورزش و جوانان اهواز، جمعی از مدیران استانی و شهرستان، خانواده‌ها و جمعی از شهروندان در فرودگاه شهید سلیمانی اهواز برگزار شد.

رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای دوم تا پنجم آبان‌ماه سال ۱۴۰۵ به میزبانی شهر آستانه کشور قزاقستان برگزار شد و ورزشکاران خوزستانی با کسب پنج مدال در این مسابقات خوش درخشیدند.

در این دوره از بازی ها، پنج ورزشکار و یک مربی از خوزستان حضور داشتند که سید دانیال سهرابی و سعید اسماعیلی موفق به کسب مدال طلا شدند. همچنین علیرضا مهمدی، پیام احمدی و علی احمدی وفا به مدال نقره دست پیدا کردند.