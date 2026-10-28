محمدیاران: تأمین آب پایدار و صیانت از سلامت عمومی با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر ، مسلم محمدیاران، صبح چهار شنبه در نشست هفتمین نشست شورای قضایی خراسان شمالی با حضور مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت عمومی و محیط زیست اظهار کرد: توسعه شبکه فاضلاب شهری از الزامات مهم مدیریت شهری و حفاظت از محیط زیست است و می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از ورود آلاینده‌ها به منابع آب و خاک داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت رعایت ضوابط بهداشتی و زیست‌محیطی در استفاده از منابع آب و پساب در فعالیت‌های کشاورزی افزود: موضوع کیفیت آب مورد استفاده در تولید محصولات کشاورزی باید با دقت و حساسیت دنبال شود تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان، سلامت مصرف‌کنندگان و کیفیت محصولات نیز به‌طور مستمر مورد توجه قرار گیرد

رئیس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی با تأکید بر لزوم تقویت نظارت بر تولید و عرضه محصولات کشاورزی تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول باید با همکاری و هماهنگی بیشتر، کیفیت آب و نهاده‌های مورد استفاده در فرایند تولید را پایش کرده و در صورت مشاهده موارد مغایر با ضوابط، اقدامات اصلاحی و قانونی لازم را به‌موقع انجام دهند.

محمدیاران بیان کرد: در موضوعاتی که با سلامت عمومی و حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارت مستمر و اقدام به‌موقع، ضرورتی انکارناپذیر است و باید با رویکردی پیشگیرانه، زمینه تولید و عرضه محصولات سالم و باکیفیت فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت تأمین آب شرب سالم و بهداشتی برای شهروندان گفت: دسترسی مردم به آب شرب مناسب و بهداشتی، از مهم‌ترین مؤلفه‌های سلامت عمومی و زمینه‌ساز افزایش رضایتمندی شهروندان است و در این مسیر، تلاش‌های مسئولان و دستگاه‌های متولی شایسته قدردانی است.

رئیس‌کل دادگستری استان با تأکید بر ضرورت مدیریت برداشت از منابع آب و اجرای دقیق احکام قانونی مرتبط با این حوزه افزود: برداشت غیرمجاز آب می‌تواند بر پایداری منابع آبی و تأمین نیازهای شرب، کشاورزی و محیط زیست اثرگذار باشد؛ ازاین‌رو، شناسایی و کنترل موارد برداشت غیرمجاز، ساماندهی وضعیت موجود و اجرای مستمر، دقیق و به‌موقع اقدامات قانونی و اصلاحی باید با همکاری دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار گیرد.

محمدیاران در بخش دیگری از سخنان خود، پایداری منابع آب را از ضرورت‌های اساسی استان دانست و بر پیگیری جدی برنامه‌های تأمین آب تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت طرح انتقال آب سرانی شیروان و ضرورت اتصال آن به شبکه آبرسانی استان، خواستار پیگیری مستمر و هدفمند این موضوع از سوی دستگاه‌های متولی شد و بر لزوم تسریع در اقدامات مرتبط با تأمین پایدار آب و تقویت زیرساخت‌های آبرسانی تأکید کرد.