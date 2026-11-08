به گزارش خبرنگار مهر، مسلم محمدیاران عصر یکشنبه در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان شمالی در سالن جلسات دادگستری با تأکید بر ضرورت تقویت نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان اظهار کرد: طرح نماد که از سال ۱۳۹۶ با هدف شناسایی و حمایت از دانش‌آموزان در معرض آسیب آغاز شده است، برای تحقق اهداف خود نیازمند تعامل و همکاری منسجم دستگاه‌های اجرایی، آموزش و پرورش و نهادهای حمایتی است.

وی افزود: شناسایی به‌موقع مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی دانش‌آموزان و مداخله مؤثر در مراحل اولیه، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر دارد و ضروری است دستگاه‌های مسئول با هماهنگی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تخصصی خود، زمینه اجرای مؤثر این طرح را فراهم کنند.

رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی بیان کرد: دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی خود، از اقدامات مؤثر و برنامه‌های پیشگیرانه در حوزه حمایت از دانش‌آموزان و کاهش آسیب‌های اجتماعی پشتیبانی خواهد کرد.