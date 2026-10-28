رفع حوادث همزمان در ۲ مجتمع آبرسانی اسدآباد؛ آب ۵۰۰۰ مشترک پایدار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی خزاعی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر افت فشار آب و قطعی در طبقات بالایی ساختمان‌ها اکیپ‌های واحد حوادث و اتفاقات به سرعت برای بررسی و رفع مشکل به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به شرایط فنی و دشواری دسترسی به نقاط حادثه دیده افزود: عملیات عیب‌یابی و رفع نقص در مجتمع‌های آبرسانی «النجه‌گنجه» و «صادق‌آباد» با توجه به پیچیدگی‌های موجود نیازمند بررسی‌های فنی و تلاش مستمر نیروهای عملیاتی بود که در نهایت با اقدامات انجام‌شده هر ۲ حادثه با موفقیت برطرف شد.

مدیر امور آب و فاضلاب اسدآباد ادامه داد: با پایان عملیات پایداری شبکه آبرسانی در مجتمع‌های النجه‌گنجه و صادق‌آباد برقرار شد و وضعیت تامین آب حدود ۵ هزار مشترک به شرایط عادی و پایدار بازگشت.

خزاعی با تاکید بر اهمیت استمرار خدمات‌رسانی به مشترکان خاطرنشان کرد: رسیدگی به موقع به حوادث و حفظ پایداری شبکه توزیع آب شرب از اولویت‌های اصلی این مجموعه است و نیروهای عملیاتی با وجود دشواری‌های فنی، برای رفع مشکلات و تأمین پایدار آب شرب شهروندان به صورت شبانه‌روزی تلاش می‌کنند.