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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

۴ چهره دانشگاهی به عضویت افتخاری هیئت علمی جهاددانشگاهی درآمدند

۴ چهره دانشگاهی به عضویت افتخاری هیئت علمی جهاددانشگاهی درآمدند

با تصویب اعضای هیئت امنای جهاددانشگاهی در یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه این هیئت، چهار تن از چهره‌های علمی و دانشگاهی کشور به عضویت افتخاری هیئت علمی این نهاد درآمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه هیئت امنای جهاددانشگاهی، با حضور تمامی اعضا در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد و در آن، پذیرش چهار عضو جدید هیئت علمی افتخاری به تصویب اعضا رسید.

اعضای هیئت امنای جهاددانشگاهی در این جلسه، با عضویت عبدالحسین خسروپناه، حجت الاسلام مصطفی رستمی، محمدعلی کی‌نژاد و محمدرضا مخبر دزفولی در هیئت علمی افتخاری جهاددانشگاهی موافقت کردند.

جهاددانشگاهی به‌عنوان نهادی علمی و پژوهشی، با تکیه بر توانمندی هیأت علمی و پژوهشگران خود، در توسعه دانش، تولید علم، گسترش فناوری و حل مسائل کشور نقش‌آفرینی می‌کند. ارتقای کیفیت پژوهش، توسعه نوآوری و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، از محورهای اصلی فعالیت این نهاد در راستای تحقق توسعه پایدار و خودکفایی علمی کشور است.

کد مطلب 6992342
زهرا سیفی

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