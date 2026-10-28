۴ چهره دانشگاهی به عضویت افتخاری هیئت علمی جهاددانشگاهی درآمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه هیئت امنای جهاددانشگاهی، با حضور تمامی اعضا در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد و در آن، پذیرش چهار عضو جدید هیئت علمی افتخاری به تصویب اعضا رسید.

اعضای هیئت امنای جهاددانشگاهی در این جلسه، با عضویت عبدالحسین خسروپناه، حجت الاسلام مصطفی رستمی، محمدعلی کی‌نژاد و محمدرضا مخبر دزفولی در هیئت علمی افتخاری جهاددانشگاهی موافقت کردند.

جهاددانشگاهی به‌عنوان نهادی علمی و پژوهشی، با تکیه بر توانمندی هیأت علمی و پژوهشگران خود، در توسعه دانش، تولید علم، گسترش فناوری و حل مسائل کشور نقش‌آفرینی می‌کند. ارتقای کیفیت پژوهش، توسعه نوآوری و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، از محورهای اصلی فعالیت این نهاد در راستای تحقق توسعه پایدار و خودکفایی علمی کشور است.