ترکیب هیئت امنای دانشگاه های آزاد گلستان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب 9 نفره هیات امنای استان گلستان که تاکنون احکام آنها از سوی فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده است شامل قناعت استاندار گلستان، آیت اله نورمفیدی امام جمعه گرگان و نماینده ولی فقیه در استان، حجت الاسلام مازندارنی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان، حجت السلام دکتر طاهری نماینده مردم شریف گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی است.

حسین عجم نوروزی رئیس واحد گرگان، قربان عباسی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، عباس قربانی رئیس دانشگاه گلستان، اسماعیل علی بیکی رئیس واحد گنبد کاوس، کاظم شریعت نیا رئیس واحد آزادشهر از دیگر اعضا هستند.

رئیس منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با هیئت امنای دانشگاههای استان، با اشاره به برگزاری انتخابات به منظور تعیین نمایندگان روسای واحد های دانشگاهی در ترکیب هیئت امنای استان گلستان گفت : تشکیل هیات امنای استان فرصت خوبی برای کمک به رشد دانشگاه های آزاد استان بویژه مراکز آموزشی است.

مجید مظفری برگزاری جلسات منظم هیات امنای استانی و بهره گیری از خرد جمعی را عامل تحول بنیادین در آموزش عالی بویژه در دانشگاه های استان گلستان دانست و اظهار داشت جهت افزایش سهم دانشگاه آزاد در آموزش عالی استان همکاری و مساعدت مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ضروری است .

در ادامه این نشست حجت الاسلام مازندرانی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان با اشاره به برخی کاستی ها در سطح مراکز آموزش عالی استان، خواستار ارائه راهکارهای لازم جهت اداره بهتر دانشگا ه ها بویژه مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در استان گلستان شد.

در این جلسه که روسای واحدهای گنبدکاوس و آزادشهر به عنوان اعضای هیات امنای استانی حضور داشتند عجم نوروزی دبیر هیات امنای استان به تشریح وضعیت آموزش عالی در استان و ارایه نقاط ضعف، قوت و انتظارات مردم از دانشگاه های استان پرداخت.

همچنین در خصوص توسعه رشته های تحصیلی، ضرورت تدوین نقشه راه با هدف توسعه دانشگاه های استان، تقویت و تربیت نیروهای نخبه در استان، توسعه فضاهای عمرانی و رفاهی، سند آمایش آموزش عالی در سطح ملی و منطقه ای، نقشه جامع علمی کشور و ایجاد رشته های تحصیلی نو نقطه بحث و بررسی شد.