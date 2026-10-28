خراسان جنوبی به قطب آزمایشگاهی استاندارد تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بذری عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی استاندارد اظهار کرد: در روز جهانی استاندارد در سراسر جهان مراسمی برگزار می‌شود و زیرساخت‌های مورد نیاز تنها از طریق استاندارد برای ایجاد اعتماد بین تولیدکننده و مصرف‌کننده فراهم می‌شود.

وی افزود: ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی در زمینه محصولات راهبردی و همچنین محصولات معدنی در خراسان جنوبی وجود دارد که باید با انطباق آن‌ها با استاندارد بتوانیم در بازارهای بین‌المللی رقابت کنیم.

به گفته بذری، سازمان استاندارد وظیفه نظارتی دارد تا محصولات بومی را بر طبق ضوابط استاندارد به ظرفیت رقابتی تبدیل کنیم تا با انجام این کار، حمایت لازم از تولیدکننده برای جلوگیری از تخلف در این زمینه انجام شود.

وی با بیان اینکه در شورای استاندارد استان مصوب شده است که دستگاه‌های اجرایی برچسب استاندارد در زمینه انرژی را از استاندارد دریافت کنند، افزود: سعی ما بر این است که خراسان جنوبی را به قطب محصولات کیفی تبدیل کنیم تا در این راستا، نظارت‌ها به‌جای استان مبدأ توسط استان‌های دیگر انجام شود.

بذری خواستار ایجاد مرکز پژوهشی در استان برای تبدیل خراسان جنوبی به قطب محصولات باکیفیت شد تا در این زمینه روی استانداردهای محصولات بومی استان کار شود.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با بیان اینکه بیشترین مراودات ایران با افغانستان از طریق خراسان جنوبی انجام می‌شود، افزود: بیشتر صادرات به افغانستان نیز از مرز ما عبور می‌کند؛ لذا درخواست تبدیل خراسان جنوبی به قطب آزمایشگاهی در این زمینه را داریم.