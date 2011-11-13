زیر ساخت های گمرک ماهیرود استاندارد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احتشام ظهر یکشنبه در دیدار با مسئولان گمرکات استان خواستار اختصاص جوایز صادراتی به تجار در بازارچه‌ های مرزی شد و گفت: این جوایز انگیزه صادرکنندگان را افزایش می ‌دهد.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان استان بازاریابی است که باید برای رفع این مشکل چاره‌ای اندیشیده شود.

احتشام مهم‌ ترین مشکل تولیدکنندگان را در بحث بازاریابی عنوان کرد و اظهار داشت: در مبادلات بازرگانی و فروش کالاها بازاریابی از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی با بیان اینکه باید به فرهنگ توسعه صادرات توجه بیشتری صورت گیرد، افزود: مشکل عدم پرداخت به موقع تسهیلات بانکی توسط واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات آنها در فروش محصولات است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان جنوبی مرز مشترک خراسان جنوبی با کشور افغانستان را به عنوان یک فرصت برای صادرات یاد کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه 98 درصد زرشک کشور و 30 درصد زعفران کشور در خراسان جنوبی تولید می ‌شود این حجم تولید باید حجم صادرات را افزایش دهد.

احتشام با اشاره به حجم تولیدات کاشی و سرامیک در خراسان جنوبی گفت: با توجه به وجود کارخانجات بزرگ در خراسان جنوبی در زمینه تولید کاشی این منطقه به قطب کاشی و سرامیک در کشور تبدیل شده است که باید نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی منطقه نیز ایفا کند.

وی طولانی بودن فاصله مرکز استان تا مراکز فروش از جمله تهران را عاملی برای حذف رقابت تولیدکنندگان استان با سایر تولیدکنندگان کشور عنوان کرد و اظهار داشت: این فاصله طولانی افزایش قیمت این محصولات را در پی داشته است که این عامل توان رقابت را از تولیدکنندگان استان ما گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان جنوبی خواستار ایجاد کنسولگری افغانستان در بیرجند و کنسولگری بیرجند در استان فراه افغانستان شد و تصریح کرد: ایجاد این کنسولگری گام موثری در افزایش حجم صادرات و مبادلات دو کشور است.