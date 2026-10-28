لزوم تصویب منطقه پژوهشی برای خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی استاندارد، با اشاره به اینکه استاندارد امروز اعتماد و اطمینانی است که به دلیل وجدان کاری در خراسان جنوبی وجود دارد، افزود: قریب به اتفاق محصولات تولید استان استاندارد هستند و همه دستگاه‌ها استفاده از کالاهای استاندارد را در سرلوحه کار خود قرار داده‌اند.

استاندار خراسان جنوبی گفت: مرز ماهیرود امروز به تنگه دوم هرمز ایران تبدیل شده و بیش از ۸۶۴ درصد واردات ما از افغانستان با همراهی اتاق بازرگانی و همکاران شما افزایش داشته است.

به گفته وی، از مجموع ۱۲ پدر علوم کشور، بیش از شش پدر علم کشور از خراسان جنوبی هستند.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه اظهار کرد: بیش از هزار و ۵۰ اثر ثبت ملی و بیش از ۱۰ اثر ثبت جهانی در استان داریم و پاییز فصل گردشگری خراسان جنوبی است.

به گفته وی، بیش از ۵۲ ماده معدنی در خراسان جنوبی داریم و استان در حوزه‌های مختلف دارای ظرفیت‌های بسیاری است.

هاشمی با بیان اینکه کار کامیون‌های دارای کالاهای صادراتی در مرز استان در کمتر از ۲۴ ساعت انجام می‌شود، گفت: ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانوار در بحث کولبری در سامانه مورد نظر ثبت‌نام کرده‌اند.

استاندار خراسان جنوبی خواستار تصویب منطقه پژوهشی برای خراسان جنوبی شد و افزود: تجهیز آزمایشگاه مرز ماهیرود و آزمایشگاه آنالیز را از شما خواستاریم.