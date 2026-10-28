به گزارش خبرگزاری مهر، رفیق رضاقلی، داور بین‌المللی کبدی استان کردستان، با صدور حکمی از سوی عباس اورسجی، رئیس فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت سرپرستی کمیته آموزش این فدراسیون را بر عهده گرفت.

در حکم انتصاب رضاقلی، تعهد، دانش تخصصی و سوابق ارزشمند وی در حوزه آموزش از جمله دلایل این انتخاب عنوان شده و بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه و ارتقای ورزش کبدی کشور تأکید شده است.

رضاقلی از داوران مطرح کبدی استان کردستان است که در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶ ژاپن نیز به‌عنوان داور این رشته حضور یافت و مسابقات را قضاوت کرد.

انتصاب این داور کردستانی در مسئولیت آموزشی فدراسیون کبدی، زمینه بهره‌گیری از تجربه‌های تخصصی وی در مسیر آموزش و ارتقای سطح داوری این رشته ورزشی را فراهم می‌کند.