به گززارش خبرنگار مهر، سیدجواد نیک‌قلب ظهر چهارشنبه در مجمع عمومی و سالانه هیئت کبدی استان زنجان، با اشاره به برنامه‌های فدراسیون برای توسعه کبدی در رده‌های پایه اظهار کرد: با تدوین و چاپ کتاب کبدی، این رشته از مهرماه به عنوان یکی از دروس هنرستان‌های تربیت‌بدنی تدریس خواهد شد.

وی افزود: ورود کبدی به مدارس می‌تواند بخش مهمی از دغدغه‌های حوزه استعدادیابی را برطرف کرده و زمینه شناسایی و پرورش بازیکنان مستعد را از سنین پایین فراهم کند.

دبیر فدراسیون کبدی ایران با تاکید بر ضرورت همکاری هیات‌های استانی با آموزش و پرورش ادامه داد: انتظار داریم هیئت کبدی استان زنجان نیز از این ظرفیت استفاده کرده و با تعامل با آموزش و پرورش، زمینه توسعه کبدی در مدارس را فراهم کند.

نیک‌قلب با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی برای رده‌های پایه گفت: باید از امروز برای بازیکنان نوجوان هدف‌گذاری کنیم؛ چرا که مسابقات جوانان آسیا در تاشکند ازبکستان پیش رو است و سرمایه‌گذاری روی این رده می‌تواند مسیر حضور قدرتمندتر کبدی ایران در رقابت‌های آسیایی سال‌های آینده را هموار کند.

وی اضافه کرد: اگر مسیر پیشرفت بازیکنان نوجوان از امروز به شکل مستمر رصد شود، می‌توان در سال‌های آینده شاهد حضور بازیکنان توانمندتر در تیم‌های ملی بود.

دبیر فدراسیون کبدی ایران همچنین ظرفیت استان زنجان را در این رشته قابل توجه دانست و گفت: با برنامه‌ریزی، صبر و استمرار می‌توان از ظرفیت‌های موجود در زنجان برای پرورش بازیکنان ملی استفاده کرد.

زنجان؛ یکی از ظرفیت‌های مهم کبدی کشور

نیک‌قلب با اشاره به برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در زنجان اظهار کرد: حضور ۲۳ تا ۲۴ تیم در بخش مردان و زنان و برگزاری مسابقات با کیفیت مناسب، اتفاق مثبتی بود و رضایت بازیکنان، مربیان و داوران را به همراه داشت.

وی با قدردانی از فعالیت‌های هیئت کبدی استان زنجان در حوزه آموزش، استعدادیابی و برگزاری مسابقات رده‌های پایه و ساحلی، افزود: توسعه زیرساخت‌های تخصصی از جمله ایجاد خانه کبدی در شهرستان‌ها می‌تواند به رشد بیشتر این رشته کمک کند.

دبیر فدراسیون کبدی ایران تاکید کرد: فدراسیون برای حمایت از کبدی زنجان آمادگی دارد و ظرفیت‌های این استان در ارزیابی هیات‌های استانی و همچنین واگذاری میزبانی اردوهای تیم ملی و مسابقات کشوری مورد توجه قرار خواهد گرفت.



درخشش ورزشکاران زنجانی در بازی‌های آسیایی

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان نیز در این مجمع، حضور ورزشکاران، مربیان و داوران زنجانی در بازی‌های آسیایی و کسب مدال‌های طلا و نقره را نشان‌دهنده ظرفیت بالای ورزش استان در عرصه ملی و آسیایی دانست.

اسلام محمدی‌پور با اشاره به عملکرد کبدی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: کسب دو مدال نقره در این رقابت‌ها برای کبدی ایران اتفاق ارزشمندی است و نشان‌دهنده ظرفیت بالای این رشته در کشور است.

وی افزود: ۱۷ نفر از افتخارآفرینان استان زنجان در قالب ورزشکار، سرمربی، مربی و داور به بازی‌های آسیایی اعزام شدند و ورزشکاران زنجانی نیز موفق به کسب مدال‌های طلا و نقره شدند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان همچنین به موفقیت زینب نوروزی و مهسا جاور در رشته روئینگ اشاره کرد و گفت: زینب نوروزی یک مدال طلا و یک مدال نقره و مهسا جاور نیز یک مدال نقره در این رقابت‌ها کسب کردند.

محمدی‌پور با اشاره به حضور ورزشکاران زنجانی در رشته‌های مختلف از جمله واترپلو و تکواندو، خاطرنشان کرد: حضور نمایندگان استان در رشته‌های مختلف بازی‌های آسیایی، بیانگر جایگاه و ظرفیت ورزش زنجان در سطح کشور و آسیاست.

وی از فدراسیون کبدی برای واگذاری میزبانی مسابقات قهرمانی کشور به زنجان قدردانی کرد و گفت: برگزاری این رقابت‌ها فرصت مناسبی برای توسعه کبدی در استان بود و از رئیس هیئت کبدی زنجان و مجموعه این هیئت برای برگزاری مناسب مسابقات تشکر می‌کنیم.