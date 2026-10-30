خبرگزاری مهر - گروه استان ها: توزیع آرد یارانه‌ای در مناطق روستایی و عشایری استان ایلام پس از دهه‌ها اتکای صرف به شیوه‌های سنتی، با استقرار سامانه یکپارچه مدیریت آرد کشور (سیما) وارد فاز نوین هوشمندسازی شد؛ تحولی ساختاری که با هدف حذف رانت، کوتاه کردن دست دلالان از یارانه سنگین ملی، مبارزه با پدیده سهمیه‌بگیری متوفیان و خانه‌باغ‌ها و در نهایت تحقق عدالت توزیعی، از نیمه مهرماه در این استان کلید خورده است.

جزئیات ابعاد پیدا و پنهان این طرح، شیوه پالایش آماری، مکانیزم‌های سخت‌گیرانه پایش و سرنوشت سهمیه عشایر در فصل کوچ توسط خبرنگار مهر در گفتگو با مسئولان استانی بررسی شده است.

شکاف نجومی نرخ دولتی و آزاد؛ محرک اصلی جراحی توزیع آرد

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بررسی چرایی گذر از ساختار سنتی توزیع آرد، اظهار کرد: این طرح پس از بیش از ۴ دهه مدیریت سنتی و مبتنی بر آمارهای مقطعی وارد فاز اجرایی شده است.

سجاد غلامی تصریح کرد: امروز کیسه آرد یارانه‌ای به قیمت دولتی ۴۸ هزار تومان به دست عشایر و روستاییان عزیز می‌رسد، در حالی که ارزش واقعی همین کیسه آرد در بازار آزاد از مرز ۳ میلیون تومان فراتر می‌رود. این یارانه هنگفت متعلق به بیت‌المال و حق محروم‌ترین اقشار جامعه است؛ لذا نمی‌توان مدیریت توزیع چنین کالای استراتژیکی را به آمارهای کاغذی و سنتی سپرد.

غلامی با اشاره به خطاهای ساختاری در شیوه گذشته افزود: در نظام سنتی پیشین، عاملین توزیع بر اساس اطلاعاتی عمل می‌کردند که سال‌ها به‌روزرسانی نشده بود. مثلا مواردی وجود داشت که افراد متوفی همچنان سهمیه آرد دریافت می‌کردند، یا افرادی که تنها صاحب یک خانه تفریحی یا خانه‌باغ در روستا بودند، مانند یک روستایی دائم‌السکونت سهمیه آرد خام می‌گرفتند. با دستور ویژه رئیس‌جمهور، سامانه سیما آمده است تا مدیریت سنتی را به مدیریت داده‌محور، هوشمند و کاملاً قابل ردیابی تبدیل کند.

وی همچنین در خصوص سازوکار احراز هویت و پایش مصرف‌کنندگان واقعی تصریح کرد: سامانه سیما جزیره‌ای مستقل نیست، بلکه از طریق اتصال برخط به سامانه‌های ثبت‌احوال (برای حذف متوفیان)، سامانه سیب وزارت بهداشت (برای احراز پرونده سلامت و سکونت) و سامانه نانینو، رفتار خرید خانوار را رصد می‌کند.

وی ادامه داد: فرد روستایی عزیزی که سامانه برای او آرد خام تعیین کرده است، اگر در طول ماه حجم خرید نان یارانه‌ای او از نانوایی‌های شهر از سرانه تعیین‌شده فراتر رود، سامانه به‌درستی تشخیص می‌دهد که این خانوار نیازی به پخت‌وپز خانگی با آرد خام نداشته و در نتیجه، در ماه بعد سهمیه آرد وی به طور خودکار قطع خواهد شد.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام با اشاره به فرآیند اجرایی تحویل کالا خاطرنشان کرد: برای هر متقاضی یک کد یکتا به شماره همراه ثبت‌شده ارسال می‌شود که برخلاف کدهای یک‌بارمصرف بانکی منقضی نمی‌شود. این کد یک بار به عامل توزیع ارائه و در سامانه ثبت می‌شود و در هنگام تحویل فیزیکی گونی‌های آرد نیز فرآیند ثبت نهایی صورت می‌گیرد تا کل مسیر از سیلو تا دست مصرف‌کننده روی نقشه شفاف باشد. فرمانداران، بخشداران، دهیاران و تشکل‌ها در سراسر استان برای اجرای بدون نقص این مصوبه در میدان حضور دارند.

ثبت‌نام بیش از ۱۹ هزار خانوار و ریزش‌های معنادار در پایش‌ها

مدیرکل تعاون روستایی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه آخرین آمار ثبتی جامعه روستایی در سامانه سیما گفت: شبکه تعاون روستایی تاکنون اطلاعات ۱۹ هزار و ۶۶۳ خانوار روستایی با جمعیتی بالغ بر ۸۵ هزار نفر را در سامانه به ثبت رسانده است. با این حال، ثبت‌نام به معنای دریافت قطعی سهمیه نیست و تمامی پرونده‌ها از فیلتر راستی‌آزمایی عبور می‌کنند.

فتح الله اسکندری با اعلام خروجی پایش‌های انجام‌شده افزود: از این میزان، تاکنون ۶ هزار و ۴۰۰ خانوار با جمعیت بیش از ۳۰ هزار نفر شرایط کامل را احراز کرده و وضعیت آن‌ها به عنوان فعال تأیید شده است.

وی تصریح کرد: در مقابل، بیش از چهار هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر ۱۸ هزار نفر، به دلیل اینکه بررسی سامانه‌ها نشان داد سرانه مصرف نان خود را از طریق خرید از نانوایی‌های ماشینی و شهری تأمین کرده‌اند، از لیست دریافت آرد خام روستایی خارج شدند.

مدیرکل تعاون روستایی استان در پاسخ به پرسشی درباره شمولیت روستاهای حاشیه شهرها توضیح داد: جامعه هدف قانونی این طرح، منحصراً روستاهای فاقد نانوایی است. روستایی که در حاشیه شهر واقع شده اما نانوایی فعال ندارد، مشروط به اینکه نان مصرفی خود را از نانوایی‌های شهری نخرد، مشمول دریافت سهمیه هشت کیلوگرمی ماهانه به ازای هر نفر خواهد بود. راستی‌آزمایی هر کد ملی پس از ثبت‌نام، ظرف بازه ۳ روز تا یک هفته از طریق استعلام پایگاه رفاه ایرانیان انجام می‌شود.

پایش ۶۰ هزار عشایر استان و تشریح سازوکار اعتراضات

مدیرکل امور عشایری استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایلام میزبان نزدیک به ۱۰ هزار خانوار عشایری با جمعیتی افزون بر ۶۰ هزار نفر است، اظهار داشت: تاکنون حدود چهار هزار نفر در سامانه سیما به عنوان دریافت‌کننده قطعی و فعال تأیید شده‌اند و بررسی سایر پرونده‌ها به دلیل نقص اطلاعات یا عدم تطابق مستندات در جریان است. هدف از راه‌اندازی سیما، قطع سهمیه عشایر نیست، بلکه ساماندهی فرآیند توزیع عادلانه است. نگرانی اصلی ما این بود که مبادا یک عشایر زحمتکش به دلیل نقص آماری، خطای اجرایی یا مشکلات حین کوچ دچار چالش شود.

فرشاد یاسمی با اشاره به تغییر ملاک‌های شناسایی از دفترچه‌های کاغذی به سامانه‌های برخط تشریح کرد: متأسفانه در گذشته افرادی بدون داشتن زیست واقعی عشایری و در پوشش این جامعه سهمیه دریافت می‌کردند، اما با سامانه جدید این انحرافات اصلاح می‌شود.

وی عنوان کرد:برای حل دغدغه‌های فصلی، تمامی مدیران عامل شرکت‌ها و تعاونی‌های عشایری آموزش‌های لازم را دیده‌اند و عشایر عزیز در صورت بروز هرگونه مشکل یا جابه‌جایی فصلی می‌توانند با مراجعه به ادارات امور عشایری شهرستان‌ها، اطلاعات و محل سکونت خود را به‌روزرسانی کنند.

یاسمی افزود: قابلیت ثبت اعتراض در سامانه نیز فعال است و پس از رفع نقص، سهمیه ۱۲ کیلوگرمی ماهانه به ازای هر نفر برای دوره‌های بعد برقرار خواهد شد.

با وجود گام‌های بلندی که برای شفاف‌سازی و عدالت توزیعی برداشته شده، چالش‌هایی نظیر پوشش اینترنتی در مناطق صعب‌العبور، انطباق سهمیه‌ها با ریتم زندگی عشایری و دغدغه دسترسی بی‌دغدغه روستاییانِ دورافتاده همچنان نیازمند رصد و پایش مستمر است.

مسئولان ارشد استان وعده داده‌اند که با رفع موانع فنی و همراهی تعاونی‌های روستایی و عشایری، هیچ تولیدکننده و شهروند از حق قانونی خود محروم نماند و پرونده ساماندهی یارانه آرد تا رسیدن به نقطه مطلوب با قوت پیگیری شود.