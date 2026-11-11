به گزارش خبرنگار مهر، نادیا صداقت عصر چهارشنبه در نشست شورای آرد و نان استان اظهار کرد: ثبت‌نام جامعه روستایی و عشایری استان در طرح توزیع هوشمند سهمیه آرد هنوز تکمیل نشده و این موضوع در اختصاص و توزیع سهمیه خانوارها و حتی سهمیه کلی آرد استان مشکلاتی ایجاد کرده است.

وی افزود: اطلاعات سرانه هر فرد و خانوار بر اساس جمعیت روستایی و عشایری باید در سامانه سیما بارگذاری شود و افرادی که تاکنون ثبت‌نام نکرده‌اند، با مراجعه به قرارگاه‌های تشکیل‌شده در فرمانداری‌ها هرچه سریع‌تر برای ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تأمین و توزیع آرد روستاییان و عشایر بدون ثبت اطلاعات در سامانه سیما انجام نمی‌شود، تصریح کرد: سرپرستان خانوار و افراد تحت تکفل آن‌ها برای دریافت سهمیه آرد باید در این سامانه ثبت‌نام کنند.

صداقت اجرای این طرح ملی را الزامی دانست و گفت: توزیع هوشمند آرد با هدف تحقق عدالت در توزیع میان جامعه روستایی و عشایری، افزایش شفافیت و جلوگیری از انحرافات انجام می‌شود و افرادی که در سامانه ثبت‌نام نکنند، از دریافت سهمیه آرد محروم خواهند شد.

وی درباره اطلاعات مورد نیاز برای ثبت‌نام در سامانه سیما عنوان کرد: اطلاعات هویتی سرپرست خانوار، شماره کارت بانکی فعال، تعداد افراد تحت تکفل و نشانی محل سکونت باید در سامانه ثبت شود.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: سامانه سیما مبنای عملکرد توزیع آرد و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است و اطلاعات ثبت‌شده در آن مبنایی واقعی برای تعیین و اختصاص سهمیه مورد نیاز استان خواهد بود.