به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان عسکری عصر چهارشنبه در نشست شورای آرد و نان استان که با حضور فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: در هر فرمانداری قرارگاهی برای ثبت‌نام خانوارهای روستایی و عشایری که تاکنون موفق به ثبت اطلاعات خود در سامانه سیما نشده‌اند، تشکیل می‌شود.

وی افزود: با توجه به فرصت تعیین‌شده، افرادی که تاکنون در این سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند، باید هرچه سریع‌تر برای ثبت اطلاعات خود اقدام کنند تا حقی از آن‌ها ضایع نشود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: عدم ثبت اطلاعات و توزیع سهمیه آرد بر اساس سامانه تا ۲۴ آبان‌ماه سال جاری به معنای حذف سهمیه خانوارهاست و سهمیه ماه‌های بعدی آن‌ها نیز حذف خواهد شد.

عسکری با اشاره به ساماندهی نحوه توزیع آرد یارانه‌ای گفت: در گذشته برخی افراد به‌ناحق از سه محل آرد یارانه‌ای دریافت می‌کردند که با اجرای این طرح، دریافت آرد از یک محل انجام می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات احتمالی سامانه عنوان کرد: هرگونه مشکل فنی و نرم‌افزاری که در سطح استان قابل رفع نباشد، با هماهنگی دفتر معاونت اقتصادی وزارت کشور در مرکز پیگیری خواهد شد.

معاون استاندار همچنین خواستار بررسی اختلالات سامانه توسط حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان شد و افزود: دستگاه‌های متولی از جمله شرکت غله، امور عشایر و تعاون روستایی باید مشکلات مربوط به ثبت مشخصات افراد را به استانداری گزارش دهند.

عسکری با تأکید بر ضرورت شفافیت در فرآیند توزیع آرد خاطرنشان کرد: توزیع سهمیه باید دقیق، سریع و به دور از هرگونه خطا، انحراف و تخلف انجام شود تا روستاییان و عشایر به حقوق واقعی خود دسترسی داشته باشند.

وی تأکید کرد: هرجا خطایی در فرآیند توزیع وجود داشته باشد باید از آن جلوگیری شود و چنانچه حقی از خانواری ضایع شده باشد، موضوع باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.