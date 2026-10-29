به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه انصاری پیش از ظهر پنج‌شنبه در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بیرجند اظهار کرد: سیاست‌های جدید این سازمان در جهت تسهیل تجارت است که منجر به کاهش چشمگیر میانگین زمان توقف کالا در گمرکات کشور خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان بخش دولتی و خصوصی برای تضمین سلامت محصولات، افزود: سازمان ملی استاندارد در کنار بخش خصوصی، به دنبال تحقق این هدف از طریق ارتقای ظرفیت‌های کنترل کیفیت و تسهیل فرآیندهای موجود در این خصوص است.

انصاری با اشاره به پتانسیل‌های موجود در زیرساخت‌های تجاری کشور، یادآور شد: سیاست‌های خود را بر اساس نیازهای روز بازار و تسهیل روند ورود و خروج کالا بازنگری کرده‌ایم و یکی از دستاوردهای این رویکرد، کاهش محسوس مدت زمان توقف و ماندگاری کالا در گمرکات کشور بوده است.

وی با اشاره به لزوم همکاری‌های بین‌دستگاهی بیان کرد: برای توسعه تجارت، به‌ویژه در مرزهای تجاری ایران و افغانستان، ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی و تصمیم‌گیر ضروری است و این همکاری‌ها به‌طور مستقیم بر سرعت ترخیص کالا و کاهش هزینه‌های تمام‌شده برای تولیدکننده و مصرف‌کننده تأثیرگذار خواهد بود.

رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات دوران بحران در مدیریت بنادر و گمرکات تأکید کرد و افزود: کاهش زمان توقف کالا که در شرایط بحرانی با استراتژی‌های ویژه محقق شده است، اکنون از طریق دستورالعمل‌های مستمر در شرایط عادی نیز دنبال می‌شود تا بهره‌وری زنجیره تأمین افزایش یابد.

به گفته وی، با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای و منابع انسانی دولت، بخش خصوصی، به‌ویژه در مناطق آزاد و مرزی، نقش کلیدی در پیشبرد اهداف اقتصادی ایفا می‌کند.

انصاری افزود: تمرکز اصلی ما بر این است که با حمایت از بخش خصوصی، فضای لازم برای فعالیت‌های اقتصادی در مرزها از طریق حذف نیاز به ارسال نمونه‌ها به خارج از استان برای انجام آزمایش‌های استاندارد فراهم شود.

بر اساس این تفاهم‌نامه، سازمان ملی استاندارد متعهد شد تا با انتقال دانش فنی، حمایت از استقرار آزمایشگاه‌های تخصصی و تجهیز آن‌ها، فرآیند بازرسی و تأیید کیفیت کالا را در محل سرعت بخشد.

این اقدام نه‌تنها هزینه‌های جاری بازرگانان را کاهش خواهد داد، بلکه سرعت گردش کالا در مسیر تجارت با کشورهای همسایه، از جمله افغانستان، را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.