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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

دعوت ۲۲ بازیکن به هشتمین اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال بانوان

دعوت ۲۲ بازیکن به هشتمین اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال بانوان

مرحله جدید اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال بانوان ایران با دعوت از ۲۲ بازیکن، به مدت ۹ روز به میزبانی تهران برگزار می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی هندبال بانوان ایران از ۹ آبان تا ۱۸ آبان ۱۴۰۵ به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.

بر همین اساس، کادر فنی تیم ملی ۲۲ بازیکن را برای حضور در این مرحله از اردو دعوت کرده است که اسامی آن‌ها به شرح زیر است:

فاطمه خلیلی، الناز یارمحمدی، حدیثه نوروزی، مائده عشاقی، نگار زنده‌بودی، آسمان بدوی، الناز قاسمی، فاطمه مریخ، مژگان قهرمانی، مبینا حسن‌نژاد، شهرزاد نصوحی، زهرا سادات حسینی، سعیده غضنفری، حانیه کریمی، الهه نیکان، لیلا حسینی، آرزو کیانی‌آرا، رویا نوروزی، بهار ایزدگشب، مهربان بدوی، هدیه حافظ فرقان و ثمین کریمی

تیم ملی هندبال بانوان ایران خود را برای حضور در بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا که ۲ تا ۱۲ آذرماه در قزاقستان برگزار می شود، آماده می کند.

کد مطلب 6993460

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