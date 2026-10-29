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۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱

وحدت و همدلی دانش آموزان مشهدی در تجمعات شبانه

وحدت و همدلی دانش آموزان مشهدی در تجمعات شبانه

مشهد- دانش آموزان مشهدی همگام با والدین خود در تجمعات شبانه حضور می یابند و وحدت و همدلی را به نمایش می گذارند.

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کد مطلب 6993963

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