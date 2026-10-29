https://mehrnews.com/x3dsWX ۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱ کد مطلب 6993963 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱ وحدت و همدلی دانش آموزان مشهدی در تجمعات شبانه مشهد- دانش آموزان مشهدی همگام با والدین خود در تجمعات شبانه حضور می یابند و وحدت و همدلی را به نمایش می گذارند. دریافت 20 MB کد مطلب 6993963 کپی شد مطالب مرتبط تشرف شیوخ عشایر عراق به حرم امام رضا(ع) تجمع مردم مشهد در حمایت از دانش آموزان و معلمان آذربایجان دویستوچهلودومین شب «قرار مقاومت» در خواف تشکیل زنجیره انسانی ۱۱ کیلومتری در مشهد برچسبها بیعت با رهبر انقلاب مشهد رهبر شهید
نظر شما