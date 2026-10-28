https://mehrnews.com/x3dsFs ۷ آبان ۱۴۰۵، ۲:۳۹ کد مطلب 6993252 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۷ آبان ۱۴۰۵، ۲:۳۹ دویستوچهلودومین شب «قرار مقاومت» در خواف خواف- قرار مقاومت مردم خواف در دویستوچهلودومین شب با مداحی حاج محسن محمدی پناه برگزار شد. دریافت 25 MB کد مطلب 6993252 کپی شد مطالب مرتبط تشکیل زنجیره انسانی ۱۱ کیلومتری در مشهد تجمع مردم مشهد در حمایت از دانش آموزان و معلمان آذربایجان استقبال پرشور مشهدی ها در زنجیره انسانی ۲ کیلومتری منطقه مجد حال و هوای مردم مشهد در مراسم وداع با پیکر جانباز شهید آغاز مراسم وداع با پیکر مطهر جانباز شهید در تجمعات شبانه مشهد برچسبها شهرستان خواف خراسان رضوی بیعت با رهبر انقلاب
نظر شما