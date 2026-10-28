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۷ آبان ۱۴۰۵، ۲:۳۹

دویست‌وچهل‌ودومین شب «قرار مقاومت» در خواف

دویست‌وچهل‌ودومین شب «قرار مقاومت» در خواف

خواف- قرار مقاومت مردم خواف در دویست‌وچهل‌ودومین شب با مداحی حاج محسن محمدی پناه برگزار شد.

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کد مطلب 6993252

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