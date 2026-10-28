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۷ آبان ۱۴۰۵، ۰:۵۱

تشکیل زنجیره انسانی ۱۱ کیلومتری در مشهد

تشکیل زنجیره انسانی ۱۱ کیلومتری در مشهد

مشهد- زنجیره انسانی ۱۱ کیلومتری از بلوار شهید شکری تا میدان مفتح مشهد با حضور انقلابی مردم این مناطق تشکیل شد.

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کد مطلب 6993236

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