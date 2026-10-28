https://mehrnews.com/x3dsF7 ۷ آبان ۱۴۰۵، ۰:۵۱ کد مطلب 6993236 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۷ آبان ۱۴۰۵، ۰:۵۱ تشکیل زنجیره انسانی ۱۱ کیلومتری در مشهد مشهد- زنجیره انسانی ۱۱ کیلومتری از بلوار شهید شکری تا میدان مفتح مشهد با حضور انقلابی مردم این مناطق تشکیل شد. دریافت 25 MB کد مطلب 6993236 کپی شد مطالب مرتبط استقبال پرشور مشهدی ها در زنجیره انسانی ۲ کیلومتری منطقه مجد حال و هوای مردم مشهد در مراسم وداع با پیکر جانباز شهید آغاز مراسم وداع با پیکر مطهر جانباز شهید در تجمعات شبانه مشهد برچسبها بیعت با رهبر انقلاب رهبر شهید مشهد
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