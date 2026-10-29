به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد ۴۰ میلیون بشکه نفت خام از ذخایر راهبردی نفت این کشور برای عرضه در بازارها آزاد خواهد شد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که اختلال در انتقال نفت از تنگه هرمز، یکی از گذرگاه‌های حیاتی تجارت جهانی انرژی، جریان عرضه نفت را با چالش مواجه کرده و به افزایش نوسانات قیمت‌ها دامن زده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز پیش‌تر اعلام کرده بود اختلال در عبور نفت از این تنگه، دسترسی بازارهای جهانی به نفت خام را کاهش داده و بر قیمت‌ها اثر گذاشته است.

عرضه نفت از ذخایر راهبردی، یکی از ابزارهای واشنگتن برای مقابله با اختلالات عرضه و کمک به ثبات بازار انرژی به شمار می‌رود. با این حال، این اقدام به‌تنهایی لزوماً نمی‌تواند آثار گسترده اختلال در مسیرهای انتقال نفت را برطرف کند.