برداشت ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام دیگر از ذخایر راهبردی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد که اجازه برداشت ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام از ذخایر راهبردی برای رسیدگی به اختلال در عرضه نفت در لوئیزیانا صادر شده است.

بر اساس گزارش رسانه ها، ذخیره نفت خام در ذخایر راهبردی نفت آمریکا به ۲۸۲.۷ میلیون بشکه رسیده است که پایین‌ترین میزان از اکتبر ۱۹۸۲ تاکنون محسوب می‌شود.

داده‌های وزارت انرژی آمریکا نشان می دهد که کاهش اخیر ذخایر در چارچوب دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای آزادسازی ۱۷۲ میلیون بشکه نفت از این ذخایر صورت گرفته است.

این تحولات پس از بسته شدن تنگه هرمز و در پی اختلال در عرضه جهانی نفت اتفاق افتاده است و لهای جهانی نفت اکنون با ثبت رکورد بی سابقه به حدود ۱۱۷ دلار در هر بشکه رسیده است.