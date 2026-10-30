قیمت نفت برنت از ۱۱۷ دلار عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز جمعه افزایش یافت و نفت خام برنت با رشد حدود ۲ درصدی به ۱۱۷ دلار و ۱۴ سنت در هر بشکه رسید.

همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با افزایش ۱.۹ درصدی به ۱۰۳ دلار و ۹۴ سنت رسید.

رویترز درباره علت احتمالی افزایش قیمت نفت نوشت: افزایش قیمت‌ها در شرایطی رخ داد که نگرانی‌ها درباره احتمال ازسرگیری حملات نظامی آمریکا علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر (۱۲ آبان) افزایش یافته است. در همین حال، حمله به یک نفتکش در تنگه هرمز بار دیگر نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای انتقال نفت و فرآورده‌های انرژی در منطقه را تشدید کرد.

این رسانه غربی به نقل از تحلیلگران بازار انرژی نوشت: ادامه اقدامات نظامی در اطراف تنگه هرمز و تردیدها درباره دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن، موجب افزایش نگرانی معامله‌گران از تشدید درگیری‌ها و اختلال در عرضه نفت طی هفته‌های آینده شده است.

رویترز نوشت: از سوی دیگر، بیانیه نیروهای مسلح یمن درباره حمله به چند تأسیسات نفتی عربستان، از جمله پالایشگاه رأس تنوره و تأسیسات بقیق و همچنین گزارش ائتلاف به رهبری عربستان درباره رهگیری یک موشک کروز، بر نگرانی‌ها درباره امنیت زیرساخت‌های انرژی منطقه افزوده است.

بر اساس این گزارش، قیمت نفت برنت در ماه اکتبر در مسیر ثبت افزایش حدود ۱۳ درصدی قرار دارد و نفت خام آمریکا نیز ممکن است این ماه را با رشد حدود ۱۵ درصدی به پایان برساند.

تحلیلگران بانک ساکسو نیز هشدار داده‌اند که با توجه به احتمال ازسرگیری درگیری‌ها و ضرورت بازسازی ذخایر نفتی، حتی در صورت پایان جنگ، قیمت نفت ممکن است در سطحی بالاتر از میانگین پیش از آغاز درگیری‌ها باقی بماند.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران در اواخر فوریه ۲۰۲۶ (اوایل اسفند ۱۴۰۴) آغاز شد و پیامدهای آن، به‌ویژه در حوزه امنیت تنگه هرمز و انتقال انرژی، بازارهای جهانی نفت را تحت تأثیر قرار داده است. نگرانی از اختلال در صادرات نفت منطقه و احتمال ازسرگیری حملات نظامی، از عوامل اصلی افزایش قیمت نفت در ماه‌های گذشته بوده است.