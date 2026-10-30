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۸ آبان ۱۴۰۵، ۸:۰۸

محمدی: تئاتر هنرمندان گلستان به تالار وحدت می‌رسد

محمدی: تئاتر هنرمندان گلستان به تالار وحدت می‌رسد

گرگان- معاون امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ظرفیت هنری گلستان در تولید آثار نمایشی، از پیگیری برای اجرای تئاتر سرزمینی این استان در تالار وحدت تهران خبر داد.

مهدی محمدی در حاشیه دومین کنگره ملی بزرگداشت ۴ هزار شهید استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هنر نقشی اثرگذار در ترویج و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت دارد و می‌تواند مفاهیم مرتبط با فداکاری و آرمان‌های شهدا را به جامعه منتقل کند.

وی با اشاره به حضور در آیین گرامیداشت شهدای هنرمند گلستان افزود: شامگاه چهارشنبه برنامه‌های کنگره ۴ هزار شهید استان به شهدای هنرمند اختصاص داشت و این فرصت فراهم شد تا از نزدیک با بخشی از فعالیت‌های هنری انجام‌شده در این رویداد آشنا شویم.

معاون امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای پاسداشت شهدای هنرمند کشور گفت: تاکنون بیش از دو هزار و ۳۰۰ شهید هنرمند در کشور شناسایی شده‌اند و برنامه‌ریزی برای برگزاری کنگره شهدای هنرمند در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد.

محمدی ادامه داد: این برنامه ابتدا در استان‌های مختلف به‌صورت استانی برگزار می‌شود و پس از آن، کنگره شهدای هنرمند در هشت استان به شکل تخصصی دنبال خواهد شد.

وی از برگزاری کنگره ملی شهدای هنرمند در تهران به‌عنوان مرحله پایانی این برنامه یاد کرد و افزود: تلاش داریم با برگزاری این رویدادها، جایگاه هنرمندان شهید و نقش آنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی و هنری کشور بیش از گذشته معرفی شود.

محمدی همچنین با اشاره به تماشای اجرای تئاتر سرزمینی در حاشیه کنگره شهدای گلستان اظهار کرد: هنرمندان استان در این اثر نمایشی نقش‌آفرینی خوبی داشتند و ظرفیت‌های هنری گلستان در این اجرا به نمایش گذاشته شد.

وی از پیگیری برای اجرای این اثر در تالار وحدت خبر داد و گفت: با همکاری احمد گلچین، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان و حسین‌پور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمینه حضور و اجرای این گروه هنری در تالار وحدت را دنبال خواهیم کرد.

کد مطلب 6994037

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