مهدی محمدی در حاشیه دومین کنگره ملی بزرگداشت ۴ هزار شهید استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هنر نقشی اثرگذار در ترویج و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت دارد و می‌تواند مفاهیم مرتبط با فداکاری و آرمان‌های شهدا را به جامعه منتقل کند.

وی با اشاره به حضور در آیین گرامیداشت شهدای هنرمند گلستان افزود: شامگاه چهارشنبه برنامه‌های کنگره ۴ هزار شهید استان به شهدای هنرمند اختصاص داشت و این فرصت فراهم شد تا از نزدیک با بخشی از فعالیت‌های هنری انجام‌شده در این رویداد آشنا شویم.

معاون امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای پاسداشت شهدای هنرمند کشور گفت: تاکنون بیش از دو هزار و ۳۰۰ شهید هنرمند در کشور شناسایی شده‌اند و برنامه‌ریزی برای برگزاری کنگره شهدای هنرمند در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد.

محمدی ادامه داد: این برنامه ابتدا در استان‌های مختلف به‌صورت استانی برگزار می‌شود و پس از آن، کنگره شهدای هنرمند در هشت استان به شکل تخصصی دنبال خواهد شد.

وی از برگزاری کنگره ملی شهدای هنرمند در تهران به‌عنوان مرحله پایانی این برنامه یاد کرد و افزود: تلاش داریم با برگزاری این رویدادها، جایگاه هنرمندان شهید و نقش آنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی و هنری کشور بیش از گذشته معرفی شود.

محمدی همچنین با اشاره به تماشای اجرای تئاتر سرزمینی در حاشیه کنگره شهدای گلستان اظهار کرد: هنرمندان استان در این اثر نمایشی نقش‌آفرینی خوبی داشتند و ظرفیت‌های هنری گلستان در این اجرا به نمایش گذاشته شد.

وی از پیگیری برای اجرای این اثر در تالار وحدت خبر داد و گفت: با همکاری احمد گلچین، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان و حسین‌پور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمینه حضور و اجرای این گروه هنری در تالار وحدت را دنبال خواهیم کرد.