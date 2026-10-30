۶۰۰ هنرمند گلستانی در تولید آثار کنگره شهدای استان مشارکت کردند

احمد گلچین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان برگزاری دومین کنگره ملی بزرگداشت ۴ هزار شهید استان گلستان، رویکرد فرهنگی و هنری با هدف تبیین مفاهیم ایثار، مقاومت و شهادت در دستور کار قرار گرفت و هنرمندان استان در رشته‌های مختلف برای تولید آثار فاخر پای کار آمدند.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و حمایت نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار گلستان و فرمانده سپاه نینوا، فعالیت‌های هنری کنگره از مردادماه آغاز شد و هنرمندان در بخش‌های موسیقی، نمایش، هنرهای تجسمی و سرود به تولید آثار پرداختند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به مشارکت حدود ۶۰۰ هنرمند در تولید سه اثر شاخص این رویداد گفت: تلاش شد از ظرفیت‌های هنری داخل استان استفاده شود و هنرمندان گلستانی در بخش‌های مختلف طراحی، تولید و اجرای برنامه‌ها نقش‌آفرینی کنند.

اجرای نمایش «آخر سرزمین» با حضور ۱۲۰ هنرمند

گلچین نمایش «آخر سرزمین» را یکی از آثار تولیدشده برای این کنگره برشمرد و گفت: این اثر با مشارکت ۱۲۰ هنرمند بومی طی پنج شب در مجموعه نمایشگاه بین‌المللی استان اجرا شد.

وی ادامه داد: در این نمایش، بخش‌هایی از تاریخ سرزمین گلستان از دوران پیش از اسلام تا دوره معاصر در قالب پرده‌های نمایشی روایت شد و مخاطبان با بخش‌هایی از پیشینه تاریخی و فرهنگی این منطقه آشنا شدند.

«روایت ایستادگی»؛ پیوند نمایش و موسیقی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان همچنین به اجرای سمفونی‌نمایش «روایت ایستادگی» اشاره کرد و افزود: این اثر با حضور حدود ۸۰ هنرمند و به سرپرستی پهلوان‌نژاد، از استادان موسیقی استان، در تالار فخرالدین اسعد گرگانی طی سه شب به روی صحنه رفت.

به گفته وی، این برنامه با تلفیق نمایش و موسیقی تلاش داشت مفاهیم ایثار و پایداری را در قالبی هنری به مخاطبان منتقل کند و اجرای آن در شهرستان گنبدکاووس نیز برای روزهای هشتم و نهم برنامه‌ریزی شده است.

گلچین اجرای سرود ۳۵۰ نفره را سومین برنامه شاخص هنری کنگره عنوان کرد و گفت: این اجرا در کنار دو اثر نمایشی، بخشی از توانمندی و ظرفیت هنرمندان استان را به نمایش گذاشت.

تکیه بر ظرفیت هنرمندان بومی

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از استعدادهای هنری استان اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی در برنامه‌های فرهنگی و هنری کنگره، استفاده از توان هنرمندان بومی بود و تلاش کردیم به‌جای اتکا به گروه‌های خارج از استان، بخش عمده فعالیت‌ها با مشارکت نیروهای هنری گلستان به سرانجام برسد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: حضور هنرمندان جوان، نوجوان و پیشکسوت در کنار یکدیگر نشان داد که استان از ظرفیت مناسبی برای تولید آثار هنری در سطح ملی و حتی بین‌المللی برخوردار است و باید این توانمندی‌ها در رویدادهای آینده نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی استقبال مردم از برنامه‌های هنری کنگره و حضور مخاطبان در اجراها را از نکات قابل توجه این رویداد دانست و افزود: هنر این ظرفیت را دارد که مفاهیم مرتبط با شهدا و فرهنگ ایثار را با زبان اثرگذارتر به نسل‌های مختلف منتقل کند.

برنامه‌ریزی برای کنگره سوم از همین روزها آغاز می‌شود

گلچین با اشاره به ضرورت استمرار فعالیت‌های فرهنگی پس از پایان دومین کنگره ملی شهدای گلستان گفت: پایان این رویداد نباید به معنای توقف فعالیت‌ها باشد و با حمایت سردار سیدموسی حسینی، فرمانده سپاه نینوا، برنامه‌ریزی برای سومین کنگره از همین روزها آغاز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: فعال‌سازی مجدد کمیته‌های تخصصی و آغاز زودهنگام برنامه‌ریزی‌ها می‌تواند زمینه تولید آثار جدید و اجرای برنامه‌های منسجم‌تر را فراهم کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به دشواری‌های پیش‌آمده در مسیر اجرای برخی برنامه‌ها در سال گذشته به دلیل شرایط جنگی، ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی زودهنگام، زمینه مشارکت گسترده‌تر هنرمندان و تولید آثار متنوع‌تری برای سومین کنگره فراهم شود.