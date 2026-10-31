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۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵

سمفونی «روایت جاودانگی» در گنبدکاووس به روی صحنه رفت

سمفونی «روایت جاودانگی» در گنبدکاووس به روی صحنه رفت

گنبدکاووس- سمفونی نمایش «روایت جاودانگی» با تلفیق موسیقی ارکسترال و هنرهای نمایشی در شهرستان گنبدکاووس اجرا شد.

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کد مطلب 6995757

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