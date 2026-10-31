https://mehrnews.com/x3dtHz ۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵ کد مطلب 6995757 استانها گلستان استانها گلستان ۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵ سمفونی «روایت جاودانگی» در گنبدکاووس به روی صحنه رفت گنبدکاووس- سمفونی نمایش «روایت جاودانگی» با تلفیق موسیقی ارکسترال و هنرهای نمایشی در شهرستان گنبدکاووس اجرا شد. دریافت 29 MB کد مطلب 6995757 کپی شد مطالب مرتبط زمانی: بصیرت مهمترین پیام وصیتنامه شهداست تاریخ ۱۵ قرن مقاومت مردم گلستان روی صحنه رفت محمدی: تئاتر هنرمندان گلستان به تالار وحدت میرسد ۶۰۰ هنرمند گلستانی در تولید آثار کنگره شهدای استان مشارکت کردند برچسبها گلستان گنبدکاووس اجلاسیه چهارهزار شهید گلستان
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