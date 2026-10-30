به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسچیان پیش از خطبه‌های نماز جمعه لاهیجان به مناسبت فرارسیدن هفته پدافند غیرعامل، با اشاره به مفهوم و اهمیت این حوزه اظهار کرد: پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که بدون استفاده از سلاح و از طریق پیش‌بینی تمهیدات لازم، امکان مقابله با تهدیدات دشمن را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه ماهیت جنگ‌ها در شرایط کنونی تغییر کرده و تهدیدات ترکیبی جایگاه ویژه‌ای یافته است، افزود: جنگ اقتصادی، تأسیساتی، زیرساختی و نظامی از جمله ابزارهایی است که دشمن برای ضربه زدن به کشورها به کار می‌گیرد و مقابله با این تهدیدات نیازمند برنامه‌ریزی و آمادگی مستمر است.

فرماندار لاهیجان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در حوزه پدافند غیرعامل تصریح کرد: در ماه‌های گذشته و همزمان با افزایش تهدیدهای آمریکا علیه تأسیسات برق و آب کشور، برنامه‌ریزی‌های مختلفی از سوی مجموعه‌های مسئول انجام شده بود تا در صورت بروز هرگونه تهدید، زندگی مردم و روند ارائه خدمات با مشکل مواجه نشود.

مسچیان با اشاره به شعار امسال هفته پدافند غیرعامل با عنوان «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» تصریح کرد: اگرچه دستگاه‌های نظامی و غیرنظامی کشور از آمادگی لازم برخوردارند، اما تحقق امنیت پایدار نیازمند مشارکت و همراهی همه مردم است.

وی امنیت را زیربنای حفظ امکانات و تأمین نیازهای جامعه دانست و افزود: در صورت خدشه‌دار شدن امنیت، بسیاری از امکانات، زیرساخت‌ها و نیازهای اساسی جامعه نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ از این رو مشارکت عمومی در حفظ و تقویت امنیت اهمیت ویژه‌ای دارد.

بسیج دانش‌آموزی؛ نماد ایثار و مسئولیت‌پذیری نسل جوان

فرماندار لاهیجان در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته بسیج دانش‌آموزی، بسیج را شجره طیبه دانست و اظهار کرد: در تفکر، فرهنگ و فعالیت بسیجی، مؤلفه‌هایی همچون صلابت، قدرت و دقت وجود دارد که باید در نسل جوان تقویت شود.

مسچیان با گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶۸ شهید دانش‌آموز بسیجی مدرسه میناب گفت: امسال داغدار شهدایی هستیم که ناجوانمردانه به شهادت رسیدند، اما راه و آرمان آنان با ایستادگی و تلاش نسل‌های آینده ادامه خواهد یافت.

وی با تأکید بر نقش دانش‌آموزان در آینده کشور بیان کرد: آینده ایران به دست همین دانش‌آموزان ساخته می‌شود و همه باید با همدلی و هم‌پیمانی، برای آبادانی کشور، ایستادگی در برابر تهدیدات و حفظ تمامیت ارضی ایران تلاش کنیم.